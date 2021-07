ergehört zu den deutschen. Als der rund vier Meter lange i3 2013 auf den Markt kam, war er aufgrund seines Designs ein Sonderling. Ein Status, den er bis heute nicht ganz abschütteln konnte. Dabei ist dasdurchaus erfolgreich: Bisher wurden deutlichverkauft. Kein schlechtes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass der i3 aktuell zumbei den Händlern steht. Im Jahr 2017 haben die Münchner dem Vorreiter ein Facelift spendiert, außerdem präsentierten sie die. Statt 125 kW (170 PS ) leistet der i3s 135 kW (184 PS), und er wurde serienmäßig mit 20 Millimeter breiteren Reifen ausgeliefert. Die Reichweite des i3s gibt BMW mit 283 Kilometern an, der. Im

Obendrauf kommen noch 775 Euro brutto für die Überführungskosten plus 399 Euro brutto Vermittlungspauschale. Dadurch ergeben sich(89,99 Euro x 24 + 775 Euro + 399 Euro) für zwei Jahre i3s fahren. Im Gegenzug gibt es das Elektroauto in der Farbe "Capparisweiß" mit Sonderausstattungen wie Navi Professional, Business Paket, Klimaautomatik, Komfortpaket, Regensensor und DAB. Der Bruttolistenpreis ist mit 46.370 Euro angegeben. Die Lieferzeit des Neuwagens gibt der Leasingpartner mit kurzen zwei bis acht Wochen an. Übrigens wurde erst kürzlich darüber spekuliert, ob BMW das ursprünglich für 2024 geplante Produktionsende des BMW i3 auf 2023 oder sogar schon 2022 vorzieht. Gesicherte Informationen gibt es hierzu allerdings noch nicht.