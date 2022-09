Zusammen mit Lamborghini entwickelt



Die Entwicklung des Mittelmotorsportwagen geschah in enger Zusammenarbeit mit Lamborghini und ursprünglich sah der Plan vor den M1 auch im italienischen Sant'Agata Bolognese zu fertigen, doch als es zu Problemen kam entschied man sich in München dazu, das erste von der BMW Motorsport GmbH konstruierte Fahrzeug bei Baur in Handarbeit fertigen zu lassen.

Heute ist der M1 eine Legende und das liegt nicht nur an der unverwechselbaren Keil-Optik mit Klappscheinwerfern, sondern auch am Motor. Unter der Karosserie steckt ein 3,5-Liter-Reihensechszylinder (M88) mit oben liegenden Nockenwellen. Die Leistung? 277 PS und 330 Nm maximales Drehmoment. Da der M1 nur 1430 Kilo wiegt, sind die Fahrleistungen auch heute noch beachtlich. Den Sprint auf 100 km/h erledigt er in 5,6 Sekunden und den Topspeed gab BMW einst mit 262 km/h an.