Platz 1 mit 314 von 400 Punkten: Porsche 718 Cayman. Kurventier, Feingeist, Sprinter und Autobahnheld in einem. Prestige und Fahrgefühl ohnehin satt vorhanden.

Platz 2 mit 299 von 400 Punkten: BMW M240i Coupé. Komfortabel, reichlich ausgestattet, variabler Kurventier, Feingeist, Sprinter und Autobahnheld in einem. Prestige und Fahrgefühl ohnehin satt vorhanden.Komfortabel, reichlich ausgestattet, variabler Allradantrieb , bärenstark – doch keine hochpräzise Maschine.

374 PS und 500 Newtonmeter sind in dieser Größenliga eine knallharte Ansage. Den Sport-Stempel drücken wir dem neuen kompakten Zweitürer von BMW mit Freuden auf. Auf der anderen Seite des M240i stehen jedoch vier Sitze, eine rundum komfortable Ausstattung, ein reichhaltiges Multimedia-Netzwerk, variabler Allradantrieb. (Wichtige Tipps für den Neuwagenkauf im Internet) Nach Datenlage wäre die Sache wohl klar:

Der Motor im M240i ist ein Sahnestück



seidige Sechszylinder unter der Haube. Ein Maschinchen mit satter Turbo-Kraft, gleichzeitig feinen Manieren und besonders leisem Arbeitseifer. Geht das neue M240i Coupé da trotz der grantigen Leistung nicht doch eher als feines Coupé denn als waschechter Sportler durch? Doch das täuscht. Im Vornamen M, in der Technik M – so die knappe Erklärung. Ein schlaues Differenzial regelt die Kräfte, eine extragroße Bremse verzögert die Flunder, das Getriebe schießt den Zweitürer sogar per Launch-Control nach vorn, und ein knackiges Fahrwerk inklusive verdrehsteifer Stabis, deftigeren Federn und strammen Dämpfern steckt sowieso ab Werk im 240i Coupé. Also für uns stehen da alle Zeichen auf Angriff – auch auf der Rundstrecke.

Zoom Motorisch unterlegen: Der Cayman setzt auf einen aufgeladenen Vierzylinder-Boxer mit 300 PS und 380 Nm.





Im Porsche Cayman arbeiten nur vier Zylinder



Hier wartet ein alter Bekannter: der Porsche 718 Cayman. Aber auch hier könnte man sich fragen, ob der 718er dank Mittelmotorkonzept, Turbobeatmung und griffigstem Heckantrieb ein Rassesportler ohne Wenn und Aber ist? Oder ob "nur" 300 PS, ein hubraumschwacher Vierzylinder(!) und der verhältnismäßig moderate Grundpreis eher auf einen Prestigebomber mit Namens-Lorbeeren hinweisen? Nix da, ein Porsche 718 Cayman ist in jeder Leistungsstufe und ganz unabhängig von der Modelleinstufung ein besonders Rennstrecken-hungriges Kerlchen. Auf dem Contidrom lassen wir die beiden aufeinander los.

Fahrzeugdaten BMW M240i xDrive Porsche 718 Cayman Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart/Zylinder Abzweigung Abzweigung Einbaulage Abzweigung Abzweigung Ventile/Nockenwellen Abzweigung Abzweigung Nockenwellenantrieb Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung kW (PS) bei U/min Abzweigung Abzweigung Nm bei U/min Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Abgas CO2 Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Tankinhalt/Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung Partikelfilter Abzweigung Abzweigung Kältemittel Klimaanlage Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Grundpreis Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis Abzweigung Reihensechszylinder, Turbo vorn längs 4 pro Zylinder/2 Kette 2998 cm³ 275 (374)/5500 500/1900-5000 250 km/h Achtstufenautomatik Allradantrieb Scheiben/Scheiben v. 245/35 R 19, h. 255/35 R 19 Michelin Pilot Sport 4S v. 8 x 19", h. 8,5 x 19" 198 g/km 8,4 l 52 l/Super Plus S R1234yf 68 dB(A) 1600/750 kg 390 l 4548/1838–2068**/1404 mm 56.000 Euro 62.110 Euro Vierzylinder-Boxer, Turbo Mitte hinten längs 4 pro Zylinder/4 Kette 1988 cm³ 220 (300)/6500 380/2150-4500 275 km/h Siebengang-Doppelkupplung Hinterradantrieb Scheiben/Scheiben v. 235/35 R 20 Y, h. 265/35 R 20 Y Pirelli P Zero v. 8 x 20", h. 10 x 20" 196 g/km 8,3 l 64 l/Super Plus S R1234yf 73 dB(A) – v. 150 l, h. 275 l 4379/1801–1994**/1295 mm 56.372 Euro 70.610 Euro



Preisliste. Gleichstand! Zweimal rund 56.000 Euro – entweder ist der BMW für einen Kompakten besonders teuer oder der Cayman für einen Sportausstattung ab Werk mit. Schnellfahrer müssen nur für das Adaptivfahrwerk, Sportbereifung und die große Bremse draufzahlen. Heißt: Hier gibt es reichlich Vorab ein Blick in die. Gleichstand! Zweimal rund– entweder ist der BMW für einen Kompakten besonders teuer oder der Cayman für einen Porsche wahrlich günstig. Wir lösen auf: Im 240i Coupé fährt ein großer Haufen Luxus-, Komfort- undab Werk mit. Schnellfahrer müssen nur für das, Sportbereifung und die große Bremse draufzahlen. Heißt: Hier gibt es reichlich Sportwagen für das Geld.

Zoom Richtig teuer: In der getesteten Version kostet der M240i 62.110 Euro. Für den 718 Cayman werden sogar 70.610 Euro fällig.





Beim Preis langen am Ende beide ordentlich zu



übersetzungsvariable Lenkung, große 20-Zoll-Räder und die im Sport-Chrono-Paket enthaltene Sprintstart-Funktion machen das Auto noch temporeicher, gleichzeitig auch empfindlich teurer. Am Ende stehen über 70.000 Euro auf dem Kassenzettel – klare Sache pro BMW also. Genauso klar sollte die Waage auch in puncto Fahrleistungen ausschlagen – schließlich stehen dem M240i satte 74 PS mehr und zusätzliche 120 Newtonmeter Maximaldrehmoment zur Verfügung. Doch unterm Strich hält der Cayman dagegen. Mit traktionsfester Spurtwirkung auf den ersten Metern und deutlich mehr Endgeschwindigkeit. (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich) Bei Porsche bleibt es nicht beim Grundpreis. Torque-Vectoring-Differenzial, Doppelkupplungsgetriebe , adaptive Stoßdämpfer inklusive strafferer Grundhaltung der Federn, eine, große 20-Zoll-Räder und die imenthaltene Sprintstart-Funktion machen das Auto noch temporeicher, gleichzeitig auch empfindlich teurer. Am Ende stehenauf dem Kassenzettel – klare Sache pro BMW also. Genauso klar sollte die Waage auch in punctoausschlagen – schließlich stehen dem M240i satteund zusätzlicheMaximaldrehmoment zur Verfügung. Doch unterm Strich hält der Cayman dagegen. Mit traktionsfester Spurtwirkung auf den ersten Metern und deutlich mehr Endgeschwindigkeit.

Messwerte BMW M240i xDrive Porsche 718 Cayman Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung 0–200 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Rundenzeit Abzweigung Abzweigung Contidrom Handlingstrecke Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung v./h. Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130 km/h Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Sparverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch (Durchschnitt der 155-km-Testrunde) Abzweigung Abzweigung Abweichung zur WLTP-Angabe Abzweigung Abzweigung Sportverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 (Testverbrauch) Abzweigung Abzweigung Reichweite (Testverbrauch) Abzweigung 1,6 s 4,2 s 6,4 s 9,5 s 15,3 s 2,1 s 2,7 s 1:34,52 min 1734/431 kg 53/47 % 11,8/11,9 m 520 mm 33,9 m 33,0 m 57 dB(A) 65 dB(A) 68 dB(A) 7,7 l SP/100 km 9,4 l SP/100 km + 12% 12,1 l SP/100 km 222 g/km 550 km 1,7 s 4,5 s 7,0 s 10,5 s 17,6 s 2,3 s 2,8 s 1:34,18 min 1435/250 kg 43/57 % 10,9/10,9 m 440 mm 33,9 m 31,9 m 63 dB(A) 69 dB(A) 73 dB(A) 8,0 l SP/100 km 9,6 l SP/100 km + 16% 12,1 l SP/100 km 228 g/km 660 km



Ja, der Leistungsvorteil und der Allradantrieb verschaffen dem 2er im Sprint grundsätzlich die Poleposition, doch der Porsche bleibt in Schlagdistanz. Und überholt dann auf der Strecke. Sagen wir es deutlich: In dieser Disziplin und in dieser Liga kann kein anderes Auto einem Cayman das Wasser reichen. Auch ein viel stärkerer BMW nicht. Der 718 knöpft sich den Trockenhandlingkurs mit wilder Lust und großer Gelassenheit gleichzeitig vor. Er ist einfach zu führen, einfach schnell zu fahren und angenehm gehorsam in allen erdenklichen Extremsituationen.

Zoom Richtig schnell: Der Cayman fühlt sich auf der Rennstrecke leichtfüßig an, die Lenkung arbeitet feinfühlig.



Auf der Rennstrecke ist der Cayman ein Tier



eckiges Einlenken bei hohem Tempo, arg spätes Bremsen, unnötig früher Leistungseinsatz am Kurvenausgang? Egal, der Cayman steckt es weg, konzentriert sich auf seine Haltung, geht einfach nur sauschnell um den Kurs. Das Auto fühlt sich leichtfüßig an, die Lenkung arbeitet feinfühlig und drahtig mit dem Fahrwerk vernetzt wie bei keinem anderen Auto. Wer sauber fährt, erntet auf das Zehntel genau reproduzierbare Runden – das dickste Kompliment für einen Sportwagen, würden wir sagen. Und: Seine 300 PS setzt der Porsche auf den Punkt ein, sie kommen in versammelter Herde auf der Straße an, verwandeln sich ohne Umschweife in Vortrieb, lassen Reifenlaufflächen heil und das Heck auf seinem Kurvenradius. Genau so soll das sein. Wie sich der BMW auf dem Contidrom schlägt, erfahren Sie in der Bildergalerie. Lastwechsel in Kurven, zubei hohem Tempo, arg spätes Bremsen, unnötig früher Leistungseinsatz am Kurvenausgang? Egal, dersteckt es weg, konzentriert sich auf seine Haltung, geht einfach nurum den Kurs. Das Auto fühlt sich leichtfüßig an, diearbeitet feinfühlig und drahtig mit dem Fahrwerk vernetzt wie bei keinem anderen Auto. Wer sauber fährt, erntet auf das Zehntel genau– das dickste Kompliment für einen Sportwagen, würden wir sagen. Und: Seine 300 PS setzt der Porsche auf den Punkt ein, sie kommen in versammelter Herde auf der Straße an, verwandeln sich ohne Umschweife in Vortrieb, lassen Reifenlaufflächen heil und das Heck auf seinem Kurvenradius. Genau so soll das sein.