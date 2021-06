Platz 1 mit 540 von 800 Punkten: BMW M440i Cabrio. Vor allem im Komfort- und im Antriebskapitel überzeugt der BMW. Dazu ist der Münchener auch noch günstiger.

Platz 2 mit 522 von 800 Punkten: Audi S5 Cabrio. Bei Karosserie und Fahrdynamik liegt der S5 knapp vorn. Reicht aber nicht – in allen anderen Kapiteln überzeugt der BMW.



Strahlend blauer Himmel, offene Straßencafés und fröhliche Gemüter, so weit das Auge reicht. Dazu zwei ganz athletische Bayern, die von Haus aus gern die Hüllen fallen lassen, um den Mädels und Jungs in den Außengastronomien die Köpfe zu verdrehen: BMW M440i Cabrio und Audi S5 Cabrio – die derzeit potentesten offenen Ausbaustufen ihrer Baureihe. (Wichtige Tipps für den Neuwagenkauf im Internet.)

Im BMW M440i beeindruckt vor allem der Reihensechser

Mehr geht fast nicht: Der Reihensechser im BMW-Bug ist ein absolutes Sahnestück von einem Motor. ©Tom Salt / AUTO BILD 374 PS starke Turbo-Reihensechser des M440i mit 48-Volt-Mildhybrid-System abliefert, ist schwer zu toppen. Und wir meinen nicht vorrangig die Leistung, sondern setzen stattdessen fette Ausrufezeichen hinter das Ansprechverhalten, die Motor-Getriebe-Abstimmung, den Sound und auch die Effizienz. Für die Laufkultur gibt es volle Punktzahl, wir sind uns nämlich sicher: Einen feiner laufenden Verbrennungsmotor gibt es diesseits der 100.000-Euro-Marke nicht. Vom seidenweichen Anspringen (dank des Riemenstartergenerators) über das ansatzlose Hochdrehen schon bei knapp über 1000 Touren (tatsächlich verzichtet die tolle ZF-Automatik hier schon von sich aus aufs Runterschalten) bis hin zum bei Höchstdrehzahl (knapp 7000 Touren) vibrationsfreien Motorlauf. Das krönende Topping ist der in allen Lebenslagen entzückende, aber nie aufdringliche Klang, von dem man sich am besten ohne Verdeck die Trommelfelle massieren lässt. Was derstarkedesmit 48-Volt-Mildhybrid-System abliefert, ist schwer zu toppen. Und wir meinen nicht vorrangig die Leistung, sondern setzen stattdessen fette Ausrufezeichen hinter das, die, denund auch die. Für diegibt es volle Punktzahl, wir sind uns nämlich sicher: Einen feiner laufenden Verbrennungsmotor gibt es diesseits dernicht. Vom(dank des Riemenstartergenerators) über dasschon bei knapp über 1000 Touren (tatsächlich verzichtet die tolle ZF-Automatik hier schon von sich aus aufs Runterschalten) bis hin zum bei Höchstdrehzahl (knapp 7000 Touren) vibrationsfreien Motorlauf. Das krönende Topping ist der in allen Lebenslagen entzückende, aber, von dem man sich am besten ohne Verdeck die Trommelfelle massieren lässt.

Auch mit dem Motor des S5 gibt es Freude am Fahren

Die Audi-Karosserie erweist sich vor allem bei geöffnetem Dach als weniger verwindungssteif. ©Tom Salt / AUTO BILD Audi, dass seine Motor-Getriebe-Einheit, bestehend aus Dreiliter-Turbo und Achtstufenwandler ohne Mildhybridisierung, zwar nicht ganz mithalten kann. Ein Quell der Freude ist der V6 mit heißem klanglich ebenfalls sehr ansprechende Sechszylinder des S5 eine beeindruckende Show ab. Das lineare Ansprechverhalten und die allseits schlüssige Getriebearbeit des BMW hat er zwar nicht ganz drauf, der Verzug zwischen Pedalweg und Vortrieb bleibt allerdings angenehm gering, und die Automatik wirkt alles andere als verschlafen. Zum famosen 4er gibt es dennoch einen Leistungsunterschied. Und irgendwie passt es da ins Bild, dass der Münchener Bursche dazu noch etwas sparsamer mit dem teuren Kraftstoff umgeht. Bevor die Passion das Gemüt überhitzt, versenken wir die Dächer im Verdeckkasten und begeben uns auf die Landstraße zur Abkühlungsrunde. Hier zeigt der, dass seine Motor-Getriebe-Einheit, bestehend ausundohne Mildhybridisierung, zwarkann. Ein Quell der Freude ist dermit heißem V (Turbolader zwischen den Zylinderbänken) jedoch auch. Wo der Rest der offenen A5-Welt mit vier Töpfen auskommen muss, gleich ob im Diesel oder Benziner, liefert der druckvolle (500 Newtonmeter ab 1370 Touren) unddes S5 eine beeindruckende Show ab. Dasund die allseits schlüssige Getriebearbeit des BMW hat er zwar nicht ganz drauf, der Verzug zwischen Pedalweg und Vortrieb bleibt allerdings angenehm gering, und diewirkt alles andere als verschlafen. Zum famosen 4er gibt es dennoch einen. Und irgendwie passt es da ins Bild, dass der Münchener Bursche dazu noch etwas sparsamer mit dem teuren Kraftstoff umgeht.

Die Audi-Karosserie erweist sich vor allem bei geöffnetem Dach zudem als weniger verwindungssteif, Schlaglöcher lassen die Stahlstrukturen des Ingolstädters stärker erzittern. Sind die Stoffdächer geschlossen, profitiert der BMW von den harten Kunststoffschalen, die sich unter der Stoffhaut befinden, er ist sowohl bei Stadttempo als auch bei 160 km/h messbar leiser als der Audi, der keine Hartschalen unter dem Stoff trägt. Auch das Audi-Verdeck sitzt stramm und ist anständig gefüttert.

Sportlich offen fahren ist mit beiden kein billiges Vergnügen

Teures Vergnügen: Im Testtrimm kostet der BMW 77.830 Euro, der Audi sogar 81.825 Euro. ©Tom Salt / AUTO BILD 1000 Euro teure Dynamiklenkung des S5. Die variable Sportlenkung des BMW kommt zwar serienmäßig, doch liegt der M440i zu lose in der Mittellage, wirkt der S5 beim Steuern präziser. Generell hat der BMW bereits ab Werk mehr Goodies an Bord. Für Kostenwertung klar verliert. Auch das Sportdifferenzial müssen M440i-Käufer nicht extra ordern, während es beim Audi 1350 Euro kostet. Wer die Kurven auf abgesperrten Strecken gern mit rauchendem Heck durcheilt, findet im M440i seinen Gesinnungsgenossen. Trotz Allrad lässt sich der BMW nur zu gern quer treiben, während sich der S5 hier nur im übertragenen Sinne querstellt. Ein Raudi ist der Weiß-Blaue dennoch nicht, auch im Komfort-Kapitel fährt er dem Audi davon, deutlich sogar. Nennenswert ist hier speziell die feiner ansprechende Federung, die auch in der sportlichsten Stellung nicht so hart austeilt wie die des Audi. Was den Fahrer einmal mehr mit der Sonne um die Wette strahlen lässt. (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich) Mehr als anständig arbeitet diedes S5. Die variablekommt zwar serienmäßig, doch liegt der M440i zu, wirkt der S5 beim Steuern präziser. Generell hat derbereitsan Bord. Für Navi , Leder oder Parksensoren hält man bei Audi dagegen noch mal die Hand weit auf, weshalb der S5 trotz seines deutlich niedrigeren Grundpreises am Ende dieklar verliert. Auch dasl müssen M440i-Käufer nicht extra ordern, während es beim Audi 1350 Euro kostet. Wer die Kurven auf abgesperrten Strecken gern mitdurcheilt, findet im M440i seinen Gesinnungsgenossen. Trotzlässt sich der BMW nur zu, während sich der S5 hier nur im übertragenen Sinne querstellt. Ein Raudi ist der Weiß-Blaue dennoch nicht, auch imfährt er dem Audi davon, deutlich sogar. Nennenswert ist hier speziell die, die auch in dernicht so hart austeilt wie die des Audi. Was den Fahrer einmal mehr mit der Sonne um die Wette strahlen lässt.

Das Fazit: Der fantastische Antrieb macht den M440i zu einem Erlebnis – vor allem beim Offenfahren. Dazu bekommt man bei BMW für weniger Geld noch mehr Komfort. Auch der topverarbeitete S5 ist gelungen, liegt am Ende aber fast 20 Punkte hinter dem 4er. Mit knapp zwei Tonnen sind beide zu schwer.