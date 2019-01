aum ist derzurück, wird er schon getunt! BMW-Spezialisthat sich denvorgeknöpft. Mit serienmäßigenundist das aktuelle Topmodell der 8er-Baureihe bereits mehr als ordentlich motorisiert. Von 0-100 km/h sprintet das große Sportcoupé in nur

Preise und Fahrleistungen nennt G-Power aktuell noch nicht. 100 km/h dürften in unter 3,5 Sekunden erreicht sein.

Wer nicht auf den bis zu 650 PS starkenwarten will, schaut bei G-Power vorbei – genau, das ist der Tuner, der durch denvomextrem bekannt wurde. Für den M850i hat G-Power schon jetztam Start. In der V1-Variante wird dermit Software aufundgepusht. V2 umfasst zudem neue Downpipes inklusive Kats – das Ergebnis:und. Der Sprint auf 100 km/h dürfte damit in unter 3,5 Sekunden erledigt sein. Gleichzeitig dürfte der G-Power M850i stärker sein als der kommende, der mit rund 650 PS erwartet wird. Einen Preis für die Extrapower nennt der Tuner noch nicht. Aber schon die Basisversion des M850i kostet Minimum, da dürften noch ein paar Tausender fürs Tuning übrig sein.