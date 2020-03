Der schönste BMW kommt nicht aus München

as aktuelle BMW-Design polarisiert! Das liegt vor allem an den immer größer werdenden Kühler-Nieren. Ob man das nun mag oder nicht,Dass es auch anders geht, zeigen die Grafik-Designer Vladimir Panchenko und Vitali Enes mit ihrem BMW-Coupé.

Das bullige, steil abfallende Heck erinnert an das BMW Z3 Coupé. Ideale Plattform wäre der 2er.

Die Illustration zeigt ein bulliges Coupé in Shooting Brake-Form.Die Form wollten sie "auf ein Auto mit anderen Proportionen übertragen, um so etwas wie einen E46 M3 Compact zu erhalten", wie Panchenko auf behance.net schreibt. Herausgekommen ist ein virtuelles Auto mit scharfen Linien, dasDie lange Motorhaube geht über in eine geduckte Dachlinie und weiter in ein bulliges, steil abfallendes Heck. Die Proportionen wirken aggressiv, aber stimmig. Frontschürze, Leuchten und der Hofmeisterknick sind typisch BMW.Die fallen beim Rendering von Panchenko und Enes klein aus und harmonieren mit dem Rest des Autos.