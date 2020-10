In Bernau bei Berlin steht momentan einIm Brief sind zwei Halter eingetragen, die denin den vergangenen acht Jahren überschaubare 105.005 Kilometer bewegt haben. Zudem ist der Wagen laut Händler unfallfrei und scheckheftgepflegt.

Die Holz-Zierleisten passen nicht so recht zum ansonsten sportlichen Look des X1.

X1

Gebrauchtwagen mit Garantie 17.500 € BMW X1 xDrive18d xLine, Diesel 89.900 km 89.900 km 105 kW (143 PS) 105 kW (143 PS) 03/2015 03/2015 Anfragen BMW X1 xDrive18d xLine, Diesel + 64711 Erbach, Auto-Müller GmbH Zum Inserat Diesel, 5.5 l/100km (komb.) CO2 144 g/km* In Kooperation mit

BMW X1

X1

BMW X1

Bei der Ausstattung des 184 PS starkenhat sich der Erstbesitzer nicht lumpen lassen und viele Kreuze in der Aufpreisliste gesetzt.Nicht an Bord sind Lederausstattung und Rückfahrkamera . Abgesehen davon ist die Ausstattung mehr als umfangreich.Ein kurzer Vergleich zeigt, dass der Preis absolut in Ordnung geht – speziell für einenmit sehr guter Ausstattung und nachvollziehbarer Historie. Zwar ist die Auswahl an gebrauchtender ersten Generation riesig, doch nur wenige Modelle sind ähnlich gut ausgestattet. Günstige Modelle aus Privathand mit den kleineren Leistungsstufen 116 PS (sDrive16d) oder 143 PS (sDrive18d/xDrive18d) sind schon für weniger als 10.000 Euro zu haben.