Ab 2023 wird es keine Innovationsprämie mehr für Plug-in-Hybride geben. Das sind bislang bis zu 6750 Euro. Für manchen Berufspendler dürfte ein Plug-in-Hybrid aber weiterhin das passgenaue Auto sein. Und so hoffen die Hersteller, dass die Kunden weiterhin zugreifen. Zum Beispiel bei unseren Testkandidaten BMW X2 Mercedes GLA und Volvo XC40

Der in Gent gebaute XC40 wurde gerade einem Facelift unterzogen. Zentrale Neuerung: das neue, Google-basierte Infotainment. Nur für den Plug-in-Hybrid ist es nicht erhältlich, hier gibt es nur das altbekannte Sensus-System. Wenn man das mit Worten bittet, eine Telefonnummer zu wählen, erscheint selbige als Zeile im Cockpit, wo sie kaum jemand erwartet. Und bei Navizielen passt manchmal keines der Angebote. Weniger überzeugend als das Google-System.

Allradantrieb hat hier nur der X2



Den einzigen Allradler in diesem Vergleich stellt BMW mit dem X2 xDrive25e – und steht für die alte Schule: analoge Uhren, echte Knöpfe und Dreh-Drück-Steller, nach kurzem Einprägen blind bedienbar. Für manchen dürfte das ein Kaufgrund sein.

Man spürt das Alter aber auch an Details wie der für ein großes iPhone zu kleinen Ladeschale.

Im Fond punktet der GLA am meisten



Der Mercedes ist das jüngste Auto im Vergleich, der GLA wird seit 2020 in Rastatt gebaut. Im Innenraum herrscht barocker Stil mit bunter LED-Beleuchtung, die Anmutung ist dem Preis angemessen, aber unterhalb der Sichtlinie findet sich auch hier nur Hartplastik.

Das Cockpit zeigt zudem zu viel an; etwas Reduktion wäre der Übersichtlichkeit zuträglich. Vorn sitzt man nur halbhoch, das aber erleichtert den Einstieg zusätzlich. Und den längsten Radstand in diesem Vergleich spürt man im Fond.

Der XC40 kommt im klassischen SUV-Format