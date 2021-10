Seit rund 18 Jahren versucht BMW , mit dem X3 den perfekten Allrounder auf die Räder zu stellen. Nicht zu groß, dennoch geräumig; mit kraftvollen Motoren, trotzdem günstig im Verbrauch . Wie vielseitig einsetzbar das 4,71 Meter lange SUV ist, erkennt man an der aktuellen, dritten Generation mit dem internen Kürzel G01 . Sie ist sowohl mit herkömmlichen Verbrennern als auch in einer Plug-in-Hybridversion erhältlich, zusätzlich sorgt der M-Ableger für maximale Sportlichkeit. Zuletzt diente der G01 als Basis für den vollelektrischen iX3 . Die Leistungsspanne des SUVs reicht von 184 bis zu 510 PS . Dank des gerade erst wenige Wochen alten Facelifts sieht der BMW X3 topmodern aus, das gilt auch für den Innenraum. Einziger Haken des ansonsten stimmigen Gesamtpakets ist der relativ hohe Preis. Laut Liste muss man bereits für das Einstiegsmodell, den X3 xDrive20i, mindestens 51.100 Euro investieren. Wer aber zum richtigen Modell sowie zum richtigen Anbieter greift, der kann kräftig sparen:Die Kaufprämie für Plug-in-Hybridautos ist hier schon berücksichtigt. (Stand: 10. Oktober 2021).

Anders als bei anderen carwow.de-Angeboten muss man beim BMW X3 nicht zum stärksten und teuersten Modell greifen, um den maximalen Rabatt zu erhalten. Die besten Angebote gibt es für die sparsamste Version des bayerischen SUVs in Verbindung mit dem 4500 Euro teuren M Sportpaket. Das Plug-in-Hybridmodell X3 xDrive30e kombiniert einen Zweiliter-Vierzylinder-Benziner mit einem 80 kW starken Elektromotor und schafft mit vollständig geladenen Akkus ohne Einsatz des Verbrenners bis zu 50 Kilometer Reichweite . Die Systemleistung von immerhin 292 PS reicht zusammen mit dem Drehmoment von 420 Newtonmetern locker aus, das zwei Tonnen schwere SUV in 6,1 Sekunden auf Tempo 100 zu beschleunigen. Ähnlich überzeugend ist die üppige Serienausstattung. Neben LED-Scheinwerfern und einer elektrischen Heckklappe dürfen sich X3-Käufer auch noch auf Sportsitze und das volldigitale BMW Live Cockpit Plus freuen. Ein Blick in den Konfigurator offenbart aber: Als xDrive30e mitSportpaket ruft BMW für gewöhnlich 64.800 Euro auf.und damit. Die Umweltprämie ist bei diesem Preis bereits berücksichtigt.Aber Achtung: Wegen der Überführungskosten wird der Nachlass etwas geschmälert.