Mobile E-Auto-Ladegeräte Juice Booster 2 (bis 22 KW) Preis*: 999 Euro NRGkick 32 A Light (bis 22 KW) Preis: 950,90 Euro NRGkick 16 A Light (bis 11 KW) Preis: 925,90 Euro *Preise: Stand 20.04.2020 *Preise: Stand 20.04.2020

MWs E-SUV iX3 will auch hip und modern sein, basiert aber auf einem altbewährten Grundmodell – und das ist auch gut so. Er will nicht auf Krampf anders sein, wie die Tesla dieser Welt, muss nicht zwingend alles über Touch machen.Und genau das ist es, was uns so an ihm gefällt. Die Bedienung ist selbsterklärend – manche Dinge müssen eben nicht revolutioniert werden; haben sich aus gutem Grund über Jahre bewährt.Die Revolution hat BMW an der Stelle vollzogen, an der es nötig war: bei der Reichweite Das haben wir getestet und bei unserer ca. 140 Kilometer langen Runde bewusst nicht auf die Verbrauchsanzeige gelinst; sind ganz normal gefahren.Erst am Ende haben wir im Display umgeschaltet – und was steht da? Glatte 20 kWh pro 100 Kilometer. Sauber. Nach dem Verbrauch kommt das Laden – und exakt das ist bei den meisten E-Autos ja die Krux. Der BMW lädt am heimischen Anschluss mit maximal elf kW, am Schnelllader mit deren 150 kW – das ist absolut zeitgemäß und sorgt dafür, dass nach einer halben Stunde der Akku wieder zu 80 Prozent voll ist. Wer noch weniger Zeit hat und nicht mehr allzu weit nach Hause hat, schafft nach zehn Minuten laden wieder 100 WLTP-Kilometer.