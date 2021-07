Dashört auf den, was so viel bedeutet wie Carbon (C) Roadster (R) mit über 400 PS (4). Das Grundrezept ist aus Wiesmann-Zeiten bekannt: Ein sportlicher Roadster im. Im Gegensatz zu MF3, MF4 und Co übernimmt Boldmen für den, sondern gleich die gesamte Plattform, denn der CR4 basiert auf dem. In aufwendiger Handarbeit wird die Karosserie des bayerischen Roadsters jedoch komplett neu aus Carbon modelliert, sodass die Verwandtschaft am Ende am ehesten noch im Profil zu erkennen ist. Front- und Heckpartie sind völlig neu. Der CR4 trägt einen sechseckigen Kühlergrill mit vertikalen Streben und dem Boldmen-Logo. Besonders prägnant sind die, die mit ihrer Spinnen-Optik am ehesten an die 2015 präsentierte Launch Edition des Alfa Romeo 4C erinnern. Ähnliches Bild am Heck: Die Rückleuchten ähneln den Scheinwerfern, der Retro-Look und eine gewisse Ähnlichkeit zu Wiesmann-Modellen lassen sich nur schwer abstreiten. Doch der Boldmen will keine Kopie vergangener Erfolge sein, er ist ein eigenständiger Roadster.