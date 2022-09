Der 900 P ist niedriger, aber nicht weniger martialisch



Doch erst mal zur Optik, hier hat der 900 P ein Bisschen was vom martialischen Design des XLP eingebüßt. Wobei: Von Understatement kann man auch hier nicht sprechen. Der knapp 5,39 Meter lange Pick-up mit "Widestar"-Bodykit, einer Breite von gut 2,06 Metern und vielen Carbon-Zierteilen wirkt immer noch gewaltig.

Zoom Die 69 Extra-Zentimeter in der Länge und der Verzicht auf die Portalachsen lassen den Brabus 900 P sehr gestreckt wirken.







Erreicht wurde das durch den Verzicht auf die Portalachsen, auch die gewaltigen Offroad-Reifen wurden gegen reguläre Straßenreifen getauscht, Wenn man überhaupt von regulär sprechen kann. Denn: Vorne steht der 900 P auf 295er -Reifen, hinten sogar auf 355er -Schlappen, in 24 Zoll versteht sich, mit Carbon-Aero-Discs verkleidet. Die beleuchteten Sidepipes hat Brabus übernommen. Die Ladefläche wurde mit Soft-Teak-Beplankung veredelt, auch das ist bereits vom XLP bekannt. Die Dachaufbauten mit der durchgehenden LED-Leuchtleiste.



Glasscheibe in der Haube gibt Blick auf den Motor frei



An der Front stechen der stark modifizierte Grill und die erhöhte Haube in Auge. Da es sich hier um eine Straßenversion handelt, wurden der kleine "Bullenfänger" und die Seilwinde weggelassen. Ein besonderes Detail: In die Motorhaube wurde eine Glasscheibe integriert. So kann man auch bei geschlossener Haube einen Blick auf das 900- PS -Aggregat werfen, und weil der 900 P nicht mehr so hoch ist, muss man dafür auch gar nicht klettern.

Zoom Damit es jeder sieht: In der Haube ist eine Glasscheibe eingelassen, damit der Blick auf den 900 PS-V8 frei bleibt.







Was uns zum Motor des Brabus bringt. Hier hat sich Brabus, wie auch schon bei anderen Modellen, den Vierliter-V8 von AMG zur Brust genommen, und noch einiges an Leistung herausgequetscht. Das beginnt zunächst mit einer Hubraumerweiterung von vier Litern auf 4,4 Liter, die Innereien wurden entsprechend angepasst. Eine neue Steuerung und neue Turbolader sorgen dann für satte 900 PS (662 kW), das maximale Drehmoment wurde auf 1050 Nm begrenzt.

Bis zu 280 km/h Höchstgeschwindigkeit



Diese Urgewalt wird dann an alle vier Räder abgegeben. Das sorgt für schwer vorstellbare Fahrleistungen: Trotz der gut 2,7 Tonnen beschleunigt diese G-Klasse in nur 3,7 Sekunden auf Tempo 100, Schluss soll erst bei 280 km/h sein. Das klingt etwas beängstigend, wenn man bedenkt, dass seine Basis ein kantiger Geländewagen ist.

Die technischen Daten im Überblick: Brabus 900 P Rocket Edition "One of Ten" Pfeil Pfeil Abzweigung Motor, Einbauart Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung Bohrung/Hub Abzweigung Abzweigung Verdichtung Abzweigung Abzweigung Leistung kW (PS) Abzweigung Abzweigung max. Drehmoment Abzweigung Abzweigung Kraftstoff Abzweigung Abzweigung Tankvolumen/Reserve Abzweigung Abzweigung Verbrauch kombiniert Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung 0-100 km/h Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Abmessungen L/B/H Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Leergewicht Abzweigung Abzweigung Preis Abzweigung V8-Biturbo, vorne längs 4407 cm³ 84 mm/100 mm 8,6:1 662 kW (900 PS) bei 6200/min 1050 Nm bei 2900/min Super Plus 100 l/12 l 14,4 l/100 km* Allradantrieb 9-Stufen-Automatikgetriebe 3,7 s* 280 km/h 5385 mm/2063 mm/2055 mm 3018 mm 2720 kg 773.069,22 Euro



Beim Blick in den Innenraum: Der Einstieg in den sehr edlen Innenraum ist ungewohnt niedrig, beinahe schon unnatürlich. Drinnen angekommen, begrüßt einen viel Leder, selbst in den Ablagefächern und Fußmatten. Die rot eloxierten Zierteile kennen wir so auch schon aus dem aufgebockten 900- PS -Pick-up. Einzig die durchgehende Mittelkonsole unterscheidet den 900 P vom XLP.

Zoom Im Innenraum ein bekanntes Bild: Rot eloxierte Zierteile, Carbon und das schwarze Leder mit der "Muschel"-Steppung sind so aus dem XLP 900 bekannt.







Dazu gibt's viel Carbon im Innenraum, Passagiere in Reihe zwei bekommen noch drei zusätzliche Anzeigen für Geschwindigkeit, Zeit und Außentemperatur, was an Maybach -Zeiten erinnert. Im Gegensatz zum 900 XLP, der die gleichen Anzeigen hat, ist hier die Anzeige mit 300 km/h deutlich näher an der Höchstgeschwindigkeit (der XLP ist bei 210 km/h abgeregelt).

Bei ruhiger Fahrt soll sich der 900- PS -Motor 14,4 Liter Super Plus auf 100 Kilometer gönnen. In der Realität dürfte das aber deutlich mehr sein – bei dem Preis dürfte das den Kunden aber nicht großartig stören.



Der Brabus 900 P fährt erstaunlich agil



Auf dem Contidrom (Teststrecke des Reifenherstellers Continental) lassen wir den Pick-up einmal von der Leine. Der Motor startet, und die beleuchteten Sidepipes posaunen und mit Nachdruck den V8-Soundtrack entgegen, dann Kick-Down. Die Beschleunigung ist einfach gewaltig, der 900 P schiebt mächtig nach vorne. Vor der ersten Kurve geht's vom Gas, es ertönt ein betörendes Pfeifen der Blow-off-Ventile.



Dann die Überraschung: Entgegen der Erfahrung, dass sich eine G-Klasse recht schwammig durch Kurven bewegt, kann der 900 P ums Eck zirkeln, fährt sich sogar sportlich. Klar, ganz wegdiskutieren lässt sich das schiere Gewicht des Pick-ups nicht, aber der Überfluss an Leistung lässt ihn erstaunlich leichtfüßig wirken.

Zoom Auf dem Track zeigt sich der 900 P erstaunlich agil, trotz seines Leergewichtes von über 2,7 Tonnen. Die 900 PS schieben mächtig nach vorne.





Und auch das ESP lässt uns weitestgehend in Ruhe, obwohl wir unter lautem Reifenquietschen die 24-Zöller um die Ecke zwingen, die Kurvenlage überzeugt uns dafür, dass es ein schweres Fahrzeug ist. Die Karosserie wirkt sehr steif, und das Fahrwerk arbeitet präzise, lässt erstaunlich wenig Wankbewegungen zu.