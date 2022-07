(Brabus tunt den Rolls-Royce Ghost) Tuner Brabus schaut über den Tellerrand und kümmert sich neben Mercedes künftig auch um andere Hersteller. Eines der ersten Projekte anderer Marken ist der Porsche Taycan Turbo S . Der Elektro-Sportler aus Zuffenhausen wird mit Karosserieteilen aus Carbon, Felgen und einem komplett umgestalteten Innenraum aufgehübscht.

Verbesserte Kühlung



In Sachen Bodykits haut Brabus ja gerne mal über die Stränge, Widestar-G-Klassen und Konsorten springen sofort ins Gedächtnis. Im Vergleich dazu kommt die hauseigene Taycan-Kur zurückhaltend daher. Die Front ziert eine neue Schürze inklusive Flaps, seitlichen Lufteinlass-Aufsätzen und zentraler Blende. Durch die Anbauteile sollen sowohl Bremsen als auch Kühler effizienter mit Fahrtwind versorgt werden. Weiter gibt es Seitenschweller mit Flaps, einen Heckdiffusor und einen dreiteiligen Spoiler. Brabus verspricht, dass das Bodykit den Auftrieb bei hohen Tempi verringert. Sämtliche Anbauteile bestehen aus Carbon und tragen wahlweise matten oder glänzenden Klarlack.

Die Carbon-Anbauteile sollen die Fahrstabilität verbessern und bei hohen Tempi den Auftrieb des Taycan verringern.







Den neuen Auftritt runden 22-Zoll-Felgen ab, die vorne in 9,5 und hinten in 11,5 Zoll Breite daherkommen. Bezogen werden die Felgen mit Reifen in den Dimensionen 265/30 beziehungsweise 315/25. Eine Tieferlegung um 20 Millimeter senkt den Schwerpunkt des Taycan Turbo S weiter ab und sorgt nebenbei für einen noch stämmigeren Auftritt. (Das sind die besten Sommerreifen 2022)

Knalliger Innenraum



Im Innenraum macht Brabus traditionell alles möglich, was sich Kunden wünschen. Um zu zeigen, was so geht, hat man dem Fotoexemplar eine Farbkur gegönnt, die mit dem Prädikat "auffällig" nur ungenügend beschrieben ist. Der komplette Innenraum ist mit einem grün-schwarzen Leder-Mikrofaser-Mix bezogen. Sogar die Pedale, Zierblenden und -nähte kommen in grellem Grün daher. Wer will, kann auch Schalter, Lüftungsdüsen und mehr bunt bestellen. Carbon-Teile nehmen die Materialauswahl des Bodykits wieder auf.

Um zu zeigen, was im Innenraum so geht, hat Brabus dem Taycan massig Carbon und grüne Farbe spendiert. Es geht aber auch dezenter.