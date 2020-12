10 PS , 3,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h.Bei all der Leistung bietet die kompakte Elektro-Limousine Platz für bis zu fünf Personen und deren Gepäck. Wie eine praktische Familienlimousine sieht das Model 3 denn auch aus, seine Fahrleistungen sieht man ihm nicht an. Das hat sich auch nach dem kleinen Facelift nicht geändert. Abhilfe schaffen kann

DasSie beinhalten weiterhin alle Sensoren für das autonome Fahren und verleiht dem Model-3-Gesicht mehr Charakter. Die Frontschürze erinnert mit ihren diversen Stegen und Fake-ÖffnungenSeitenschweller, ein Heckdiffusor und ein dreiteiliger Heckspoiler runden das Bodykit ab.Theoretisch sollte das also auch einen positiven Effekt auf die Reichweite haben. Weiter gibt es Zierblenden im Carbon-Look für die Spiegelgehäuse und die seitlichen Kameraabdeckungen.In den Radhäusern sitzen 20-Zoll-Felgen mit Zentralverschluss-Optik.Ein Chrome-Delete bringt schwarze Scheibenrahmen und Türgriffe in Wagenfarbe. Der Innenraum lässt sich nach Belieben mit Leder, Alcantara und Carbon aufwerten. Bis auf die spezifischen Fahrwerksfedern passen alle Teile an sämtliche Model-3-Varianten.

Für die 42.900 Euro des Basismodells gibt es 191 kW (260 PS) und rund 500 Nm Drehmoment, die sich in 225 km/h Spitze und einen Spurt 0 auf Tempo 100 in 5,6 Sekunden verwerten lassen.Für weitere 6.000 Euro extra spurtet die Performance-Variante mit ihrem 75-kWh-Akku dank 510 PS in spektakulärenDer Vortrieb wird verzögerungsfrei umgesetzt, das ist auch beim Startech-Model 3 nicht anders.Die Lenkung des 1,7 Tonnen schweren Allradlers wirkt synthetisch, woran man sich aber schnell gewöhnt. Das gilt für das leicht hölzerne Fahrwerk nur bedingt, denn selbst für eine sportliche Abstimmung wirkt die Vorderachse gerade bei Querfugen stößiger, als es durch die 20-Zöller an sich sein dürfte.Mit dem Alcantara-Kit von fühlt sich der Innenraum zudem gleich ein ganzes Stück wertiger an. Sonnenblenden, Griffe, Dachhimmel und weitere Details mit dem Handschmeichler-Material sind die 2600 Euro Aufpreis wert. Alle Preise verrät Startech auf Anfrage.