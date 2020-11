TomTom GO 6200

Wer das Update erkennen will, muss beim neuen Model 3 schon genau hinsehen. Tesla hat das E-Auto lediglich im Detail modifiziert.Das Basismodell erhält zudem einen neuen Radsatz, auch das Performance-Top-Modell darf sich über neuefreuen. Ob die Kofferraumklappe auch in Deutschland zukünftig elektrisch sein wird, geht aus dem Konfigurator zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht hervor, denkbar ist es aber.

Links im Bild ist die neue Taste mit Symbol aus dem Model Y zu sehen. Die Ablage für Handys wurde ebenfalls erneuert. ©Tesla Motors

Auch im Innenraum hat Tesla Kundenkritik erhört und behutsam eingearbeitet.Dieser Schritt war notwendig, da sich die zuvor glänzenden Flächen als überaus empfindlich gegenüber Kratzern erwiesen haben. Auch bei den USB Ports hat sich etwas getan. Künftig finden sich USBC-Buchsen im Model 3. Die Auswahlwalzen am Lenkrad sind zur Modellpflege in Metall ausgeführt, Kunststoff gehört der Geschichte an.Ab sofort tragen die Türöffner-Knöpfe Symbole, um sie auch für Menschen, die noch nie in einem Tesla gesessen sind, als Taste für den Ausstieg zu kennzeichnen.