erzumindest bis der GT 73 kommt. Wer nicht so lange warten, und es darüber hinaus noch etwas brutaler haben will, dem hilft Brabus jetzt weiter. Der Bottroper TunerDas lässt die voherige Brabus-Ausbaustufe des GT Viertürers beinahe zahm wirken.genannten Viertürer bauen, zu einem Stückpreis von mindestens einer halben Million Euro. AUTO BILD ist eines davon gefahren!

Wie sich das Biest nun fährt, dazu gleich mehr. Um die Nerven zu beruhigen, zunächst noch ein Rundgang ums Auto. Wobei der Anblick des Rocket 900 einen eher in freudige Aufregung versetzt.Die Teile wurden im Windkanal entwickelt und sollen den Abtrieb erhöhen. Die zerklüftete Front sorgt für erhöhte Frischluftzufuhr, dafür wurden sogar die äußeren Teile des Panamericana-Grills geopfert.und sind mit Reifen im Format 295/30 vorne und 335/25 hinten bespannt. Die Lackierung in "Stealth Grey" verpasst dem Brabus tatsächlich etwas von einem Tarnkappenflugzeug.

Das Breitbau-Bodykit ist von der sehr auffälligen Sorte und erinnert fast ein wenig an Rocket Bunny und Co.

Brabus Rocket 900 "One of Ten" Fahrbericht

Der Innenraum kann nach Herzenslust bei der Brabus Masterpiece-Manufaktur veredelt werden. ©Brabus

Genug der Trockenübungen, wir wollen endlich Fahren! Also reinsetzen und Startknopf drücken.Wir fahren auf die Start-Zielgerade des Raceparks in Meppen und treten das Gaspedal durch. Die Beschleunigung lässt einem die Gesichtszüge entgleisen. Viel mehr Dampf bringt auch ein Bugatti Chiron nicht auf den Asphalt. Reifen unddürsten nach Temperatur, ehe man in den Grenzbereich eintaucht. Dann jedoch donnert der Brabus Rocket 900 durch die flotten bis engen Kurvenpassagen. Immer wieder müssen die Keramikbremsen zeigen, was sie können, um den Koloss in die Kurven zu werfen.Es qualmt und raucht, wenn die Hochgeschwindigkeitspneus beim Herausbeschleunigen in Qualm und Abrieb aufgehen und derschwere Bodybuilder kernig mit dem Heck auskeilt. Gewicht und Reifen sind es auch, welche die Höchstgeschwindigkeit auf 330 km/h limitieren. Theoretisch wären nämlich sogar bis zu 350 km/h drin.In die hervorragend verarbeiteten Ledersessel gefläzt und den Blick über die Leder- und Alcantara-Landschaft schweifend, lässt es sich dann ganz lässig dahingleiten.