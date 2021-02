Solche Anlauf-Probleme lassen sich klären, beheben. Hatten wir bisher Angst vor rollenden Spritbomben, vollgetankt mit 50 Liter hochentzündlichen Treibstoffs, die das Zeug zum Motor saugen, um ihn kontrolliert zur Explosion zu bringen? An die Technik, die wir gemeinhin Verbrenner nennen, sind wir gewöhnt.

Auch das Tanken selbst birgt eine Gefahr, über die kaum jemand heute spricht. Füllen wir doch regelmäßig hochexplosives, bei Zimmertemperatur verdampfendes Benzin in Autotanks, wo jeder Funke zur Katastrophe führen kann. Kommt dabei irgendein Autofahrer auf die Idee, aus Sicherheitsgründen die Kinder von der Rückbank auf benachbarte Grundstück zu bugsieren, damit das Einfüllen des gefährlichen Sprits gefahrlos erfolgen kann? Die TV-Bilder explodierender Autos nach "Cobra-11"-Manier haben keine Kraft, denn so explodiert kein Auto, da sind Pyrotechniker am Werk.