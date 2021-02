I

Winterprodukte Zum Angebot Kärcher elektrischer Eiskratzer Preis*: 46,15 Euro Ctek CT5 Time to Go Preis*: 84,90 Euro Ctek MXS 5.0 Preis*: 63,36 Euro Dino Startbooster Preis*: 91,95 Euro Sonax Antifrost & Klarsicht Preis*: 9,49 Euro Sonax Scheibenenteiser Preis*: 7,49 Euro *Preis: Amazon-Preis am 12.01.2021 *Preis: Amazon-Preis am 12.01.2021

n Hessen wurde die Freiwillige Feuerwehr Felsberg zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen: Ein nagelneuer VW Golf GTE war nach Angaben der Besitzer während der Fahrt im Ortsteil Hilgershausen (Schwalm-Eder-Kreis) in Flammen aufgegangen. Das neue Plug-in-Hybridauto hatte erst 300 Kilometer auf dem Tacho.Die beiden Insassen berichteten von einem hellen, blauen Blitz und einem lauten Knall im Fahrzeuginnenraum. Der Knall und die Druckwelle seien so heftig gewesen, dass die Scheiben des Fahrzeugs nach außen gedrückt wurden. Die Insassen verließen daraufhin schnell das Fahrzeug und brachten sich in Sicherheit – beide erlitten nur leichte Verletzungen.