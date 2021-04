Carthago c-tourer T 143 LE: Wohnmobil-Test

eisemobilisten, die "Carthago" hören, denken zunächst an Dickschiffe mit luxuriöser Ausstattung. Seit Ende der Neunzigerjahre spezialisiert sich das Traditionsunternehmen auf große Integrierte und Liner und machte sich damit einen Namen. Doch Carthago kann auch anders – das beweist der Familienbetrieb seit rund zehn Jahren mit der Reihe c-tourer. Fast alle Integrierten und Teilintegrierten mit diesem Namen dürfen mit einembewegt werden.

Ab der Saison 2021 fahren die Teilintegrierten der 3,5-Tonnen-Klasse nicht nur auf Fiat Ducato , sondern. Camper, die sich einen Stern am Kühlergrill wünschen, haben die Qual der Wahl aus vier Grundrissen mit Queens- oder Längseinzelbetten. Und weil wir's kompakt mögen, haben wir uns die mit Abstand kleinste Variante – den T 143 LE – mit nur sieben Meter Fahrzeuglänge zum Testen ausgesucht.

Ein Aulendorfer Leichtgewicht mit ganz viel Carthago-DNA. Das verrät schon ein Blick ins Interieur unseres Testfahrzeugs. Die Einrichtung ist eine modernere Variante des konventionellen Carthago-Designs: viel Hochglanz, viel Chromoptik, viel Creme (Stilwelt "Casablanca", 590 Euro). Der Grundriss mit zwei Längseinzelbetten im Heck, Sitzgruppe vorn sowie Bad und Küche in der Fahrzeugmitte ist absolut klassisch – die Lösungen für platzsparenden Komfort sind dafür umso pfiffiger. (Überblick: alles zum Thema Wohnmobile

Die Fußteile der Betten lassen sich hochklappen. Darunter stecken Kleiderschränke. ©Christoph Boerris / AUTO BILD

In erster Linie, um den gesamtenaufzunehmen. Das macht nicht nur die kluge Konzeption und Aufteilung der Staufächer im Innenraum möglich (unter anderem fünf Hängeschränke über dem Fahrerhaus und ein Schuhregal unter der Sitzgruppe), sondern auch der von innen und außen gut zugängliche,sowie die. Kleidung findet unter den hochklappbaren Fußteilen der beheizten und belüfteten Einzelbetten ihren Platz. Damit beim Stöbern nach der Regenjacke nicht immer das Laken wegrutscht, bietet Carthago ein für jedes Polster exakt passendes Spannbetttuch-Set (Schlafwelt- und Deko-Paket, 350 Euro) an, das auch für die Verbreiterung der Heckliegefläche passt. Camperpaare, die nachts gern kuscheln, müssen für die Erweiterung lediglich diezum Bett entriegeln und sie mitsamt der Zwischenplatte hervorziehen – clever! Nicht so klug gewählt ist leider die ungünstige Höhe des Gasflaschenkastens. Um den Gasvorrat wieder aufzufüllen, müssen die beiden schweren Flaschen außerdem über eine ziemlich hohe Kante gewuchtet werden – nichts für Camper, die es im Kreuz haben! Oder denen schlicht die Kraft dazu fehlt.