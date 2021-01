W enn es um BMW und Mercedes aktuell als Klassenprimus! Die beiden Hersteller bieten hierzulande die wohl fortschrittlichste Sprachschnittstelle zwischen Mensch und Maschine für ein Auto an, allerdings stammt die Technik von einem Zulieferer. Das US-Unternehmen Cerence beliefert beide Hersteller mit seiner Sprach-KI und macht aus Autos intelligente Fortbewegungsmittel. Desinfektionsmittel und Masken FFP2-Masken Preis*: ab 6,99 Euro D7 All Des Hygienemittel für Hände und Flächen Preis*: 11,99 Euro Einwegmasken (50 Stück) Preis*: 9,86 Euro Desinfektionstücher für Hände und Flächen Preis*: 1,74 Euro *Preise: Stand 19.01.2021 *Preise: Stand 19.01.2021 CES 2021 haben die Amerikaner ihre neuesten Ansätze vorgestellt und zeigen, was uns in kommenden Fahrzeugen der großen Autobauer erwarten kann. AUTO BILD gibt einen Überblick. enn es um Sprachsteuerung im Auto geht, geltenaktuell als Klassenprimus! Die beiden Hersteller bieten hierzulande die wohl fortschrittlichste Sprachschnittstelle zwischen Mensch und Maschine für ein Auto an, allerdings stammt die Technik von einem Zulieferer. Das US-Unternehmenbeliefert beide Hersteller mit seinerund macht aus Autos intelligente Fortbewegungsmittel.Im Zuge der digitalenhaben die Amerikaner ihre neuesten Ansätze vorgestellt und zeigen, was uns in kommenden Fahrzeugen der großen Autobauer erwarten kann. AUTO BILD gibt einen Überblick.

Die Sprachsteuerung wird immer intelligenter

Im Vergleich zu anderen Sprachassistenten soll die zweite Generation von Cerence mehr umsetzen können. ©Cerence Spracheingaben mit einer enormen Geschwindigkeit verarbeiten können. Die Softwarefirma vergleicht sich mit anderen Größen der Branche, wie dieses Ergebnis mit Vorsicht zu genießen. Google, Apple und Amazon müssen Unmengen an Anfangen verarbeiten, Cerence läuft dagegen gerade noch im Testmodus. Wie schnell die neue Sprachsteuerung wirklich ist, wird sich daher noch zeigen müssen. Wirklich spannend ist allerdings die Komplexität der Anfragen, die das System verstehen soll. Künftig können mehrere Anfragen in einem Satz verstanden werden. So ist die Eingabe eines Navigationsziels gepaart mit dem Wunsch nach einem Anruf kein Problem mehr. Mit Cerence Drive 2.0 hat das Unternehmen seine neueste Generation der Sprachverarbeitung vorgestellt. Was zuallererst auffällt: In der Version 2.0 soll das Systemkönnen. Die Softwarefirma vergleicht sich mit anderen Größen der Branche, wie Alexa Siri und dem Google Assistant . Cerence ist immer schneller als die Konkurrenz. Allerdings ist. Google, Apple und Amazon müssen Unmengen an Anfangen verarbeiten, Cerence läuft dagegen gerade noch im Testmodus. Wie schnell die neue Sprachsteuerung wirklich ist, wird sich daher noch zeigen müssen. Wirklich spannend ist allerdings die Komplexität der Anfragen, die das System verstehen soll.. So ist die Eingabe eines Navigationsziels gepaart mit dem Wunsch nach einem Anruf kein Problem mehr.

Dank Eyetracking die Umgebung erleben

Eyetracking ist der neue Connectivity-Trend, und die nötigen Kameras werden im Zuge neuer Assistenten sowieso in die Fahrzeuge verbaut. Cerence nutzt diese Kameras, um die Umgebung für den Fahrer interaktiv zu machen. Mit Blick auf ein Gebäude kann beispielsweise eine Auskunft erfragt werden. Fährt man an einem Museum vorbei und richtet seinen Blick darauf, reicht die einfache Frage: "Was ist das für ein Gebäude?" Schon plaudert der Sprachassistent los. Im weiteren Verlauf der Anfrage soll es auch möglich sein, sich navigieren zu lassen oder Tickets zu buchen. Das Feature ist nicht nur Zukunftsmusik. Via Over-the-Air-Update soll es ab sofort auch Besitzern der neuen Mercedes S-Klasse zur Verfügung stehen. Im vollelektrischen EQS soll das Eyetracking schon ab der Auslieferung funktionieren. Mercedes nennt das Cerence-Feature "Travel Knowledge".

