Citroën C3 Aircross: Facelift, Fahrbericht, Motor, Preis

S ind das Schrullen oder ist das Charakter? Einigen wir uns auf Letzteres, denn du musst den Citroën C3 Aircross einfach gern haben. Und das trotz … Erstens: Die Schaltkulisse mit Leuchtanzeige für den Automatik-Wählhebel haben sie unten mittig in die Konsole gezimmert, du musst flexibel sein im Hals. Zweitens: Die Taste für die Sitzheizung ist außen am Sitzgestell. Drittens: Das 9-Zoll-Multimedia hat zwar Kurzwahltasten, aber wer wissen will, wann er zu Hause ist und wie viele Kilometer es noch sind, muss die Lesebrille aufsetzen, klitzekleine Schrift! (Wichtige Tipps für den Neuwagenkauf im Internet) ind das Schrullen oder ist das Charakter? Einigen wir uns auf Letzteres, denn du musst deneinfach gern haben. Und das trotz … Erstens: Die Schaltkulisse mit Leuchtanzeige für denhaben sie unten mittig in die Konsole gezimmert, du musst flexibel sein im Hals. Zweitens: Die Taste für dieist außen am Sitzgestell. Drittens: Dashat zwar, aber wer wissen will, wann er zu Hause ist und wie viele Kilometer es noch sind, muss die Lesebrille aufsetzen, klitzekleine Schrift!

Mit der Modellpflege bekommt der Aircross einen neuen Look

Schluss mit niedlich: Nach dem Facelift wirkt der C3 Aircross eine ganze Ecke robuster. ©PSA Groupe facegelifteten Citroën C3 Aircross deshalb ausbuhen? Nee, wir feiern ihn! Die zweite Aircross-Generation fährt seit Sommer 2017 auf unseren Straßen, teilt sich die Technik mit dem Opel Crossland. Jetzt haben sie vor allem die Front des 4,16 Meter kurzen Mini-SUVs aufgepeppt, große Lufteinlässe, scharfe LED-Leuchten, der kleine Franzose wirkt eine ganze Ecke robuster, will nicht mehr niedlich sein. Zum Glück ist er praktisch geblieben. Die Rücksitzbank lässt sich um 15 Zentimeter nach vorn verschieben, dann wächst der Kofferraum von 410 auf 520 Liter, wer die Rücksitze komplett umklappt, erhält eine ebene Ladefläche und 1289 Liter Volumen. 2,40 Meter Länge rein – dann nämlich, wenn wir den Beifahrersitz zusammenklappen. Machen wir später, wir fahren erst mal 'ne Runde vom Adam-Opel-Haus in Rüsselsheim (da wohnt Citroën Deutschland jetzt in einer WG mit Opel, DS und Peugeot) auf den Feldberg. Wollen wir dendeshalb ausbuhen? Nee, wir feiern ihn! Diefährt seit Sommer 2017 auf unseren Straßen, teilt sich die Technik mit dem. Jetzt haben sie vor allem die Front desaufgepeppt, große Lufteinlässe, scharfe, der kleine Franzose wirkt eine ganze Ecke robuster, will nicht mehr niedlich sein. Zum Glück ist ergeblieben. Dielässt sich um 15 Zentimeter nach vorn verschieben, dann wächst der, wer die Rücksitze komplett umklappt, erhält eine ebene Ladefläche undVolumen. Citroën verspricht: Da passen Dachlatten vonrein – dann nämlich, wenn wir denzusammenklappen. Machen wir später, wir fahren erst mal 'ne Runde vom Adam-Opel-Haus in Rüsselsheim (da wohnt Citroën Deutschland jetzt in einer WG mit Opel, DS und Peugeot) auf den Feldberg.

Die Motor-Getriebe-Kombination passt richtig gut zum C3

Gute Kombi: 1,2-Liter-Dreizylinder und Wandler-Automatik sorgen für ein angenehmes Fahrerlebnis.

©PSA Groupe 1.2er-Dreizylinder mit 131 PS und Sechsstufen-Wandlerautomatik steht dem Wagen ausgezeichnet, kennen wir ja aus diversen Konzern-Fahrzeugen. Hier fühlt sich alles etwas anders an: Der Wagen ist derart weich und komfortabel abgestimmt, dass der Vorderwagen leicht nickt, die gesamte Fuhre in schnellen Kurven wankt, fast wie damals die Wohngemeinschafts-Ente. Und wissen Sie was? Passt zum Aircross, denn dieses SUV will gemütlich gleiten, es will verwöhnen nicht den Halbstarken mimen. Haben wir ja vorhin beim Einsteigen gemerkt: Die dick gepolsterten "Advance Comfort Sitze" kennen wir aus großen (und teuren) Citroën. Apropos Geld: Den modellgepflegten C3 Aircross gibt es ab 18.790 Euro mit 110 PS. Der Testwagen mit 131 PS und Automatik kostet 23.890 Euro und mehr, wenn du zwischen 70 Personalisierungsmöglichkeiten wählst. Ach ja, das (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich) Erster Eindruck: Derundsteht dem Wagen ausgezeichnet, kennen wir ja aus diversen Konzern-Fahrzeugen. Hier fühlt sich alles etwas anders an: Der Wagen istabgestimmt, dass der Vorderwagen leicht nickt, die gesamte Fuhre inwankt, fast wie damals die Wohngemeinschafts-Ente. Und wissen Sie was? Passt zum Aircross, denn, es will verwöhnen nicht den Halbstarken mimen. Haben wir ja vorhin beim Einsteigen gemerkt: Die dick gepolstertenkennen wir aus großen (und teuren) Citroën. Apropos Geld: Den modellgepflegtengibt esmit 110 PS. Derund Automatik kostetund mehr, wenn du zwischen 70 Personalisierungsmöglichkeiten wählst. Ach ja, das Navi : fitzelig, altbacken, aber auch nur 600 Euro. So verzeihen wir Schrullen.

Das Fazit: Es wird eng bei den Mini-SUVs. AUTO BILD-Urteil: 2- Es wird eng bei den Mini-SUVs. VW T-Cross Hyundai Bayon räumen das Feld von hinten auf; da ist es nur gut, dass sie den vier Jahre alten Citroën C3 Aircross noch mal frisch gemacht haben. Gemütlich, groß, variabel – ich hab Sympathie.

Technische Daten Citroën C3 Aircross Puretech 130: • Motor: Preis: ab 23.890 Euro • Motor: Dreizylinder , Turbo, vorn quer • Hubraum: 1199 cm³ • Leistung: 96 kW (131 PS) bei 5500/min • max. Drehmoment: 230 Nm bei 1750/min • Antrieb: Vorderrad, Sechsstufenautomatik • Länge/Breite/Höhe: 4155/1756/1605 mm • Leergewicht: 1280 kg • Kofferraum: 410-1289 l • 0-100 km/h 10,3 s • Vmax: 195 km/h • Verbrauch: 6,1 l/100 km (Super) • Abgas CO2: 139 g/km •ab 23.890 Euro