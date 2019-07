Da die "Klimaprämie" pro Kopf ausgezahlt wird, profitieren vor allem Familien. Eltern mit einem Kind, die beide arbeiten, zur Miete wohnen und kein eigenes Auto haben, könnten 27 Euro pro Monat mehr in der Tasche haben. Ein Paar mit zwei Kindern, Mietwohnung in der Stadt und einem Auto hätte fünf Euro mehr im Monat, ebenso ein Student in der Stadt. Wer alleine ein oder zwei Kinder großzieht, der könnte ein Mini-Plus von drei Euro machen. Extra-Hilfen, etwa für Pendler, schließt Schulze nicht aus.