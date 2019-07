Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas könnten über einen Steueraufschlag verteuert werden, damit die Menschen sich klimafreundlich verhalten und die Wirtschaft für Innovationen sorgt, die Deutschland weg von fossilen Brennstoffen bringen. Laut Umweltministerin Svenja Schulze (SPD), treibende Kraft hinter dem Vorhaben, soll das eingenommene Geld nicht ins Säckel des Staates wandern, sondern als "Klimaprämie" an die Bürger zurückgehen. Auch Unternehmen sollten etwas zurückbekommen, zum Beispiel über Förderprogramme. Schulze will außerdem die Luftverkehrsabgabe erhöhen, was das Fliegen teurer machen würde.