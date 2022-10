"Wahnsinn, wie dieser blaue Hyundai an dem Porsche dranbleibt", so einer der Leser kopfschüttelnd. Kein Wunder, Klasen hat dem Koreaner auch 465 PS eingehaucht.

Brabus 911 Turbo S: Die Tuning-Sensation des Jahres

Denkt man an Brabus, werden die meisten vermutlich veredelte Fahrzeuge mit dem Stern vor dem geistigen Auge haben. Doch die Truppe aus Bottrop rund um Constantin Buschmann kann und will auch anders. Vor ein paar Jahren gründete man Startech für die Briten, jetzt packt man unverhohlen das Brabus-Logo auf Modelle aus Zuffenhausen.

"Unsere Kunden fahren oft auch einen Elfer als zweites oder drittes Auto und wünschten sich den Brabus-Style auch in diesen Fahrzeugen", erklärt Brabus-Pressesprecher Sven Gramm. Der erste "Schuss" ist der zum ContiTuningTag mitgebrachte 911 Turbo S. Leistung? 820 PS, 950 Nm! Wie? Spezielle Turbolader. Sound? Inconel-Vierrohranlage plus BoostXtra Ventile für Blow-off-Geräusch.

9ff Golf 7 R F-500: 320 km/h schneller Golf 7 R von Porsche-Tuner 9FF

Zum 43. ContiTuningTag brachten Fatthauer und sein Team einen neuen Komplettumbau an einem Golf 7 R mit. Zweiliter-Turbomotor mit 500 PS und 650 Nm, andere Räder, anderes Fahrwerk, Spoiler und Auspuff. Soll in zehn Sekunden auf 200 gehen, genauso brachial war dann auch der Auftritt auf der Strecke. Der Golf schoss gefühlt genauso schnell von Kurve zu Kurve wie die Porsche-Armada.

Racechip Hyundai i20 N: Quirliger Kraftwürfel

Was passiert, wenn 1200 Kilo auf 242 PS treffen? Lesen Sie mal auf Seite 64 den Test dieses Racechip Hyundai i20 N. Der Koreaner sieht nicht nur krawallig aus, der geht auch so. Und weil uns der Kraftwürfel so überzeugte, haben wir ihn gleich zum ContiTuningTag mitgenommen.

MTM Audi RS 3: 528 PS für breites Grinsen

Zu den Stammgästen beim Conti- TuningTag gehört MTM. Die Truppe aus Wettstetten in Oberbayern brachte einen nagelneuen RS 3 mit in den Norden (und ein anderes außergewöhnliches Fahrzeug, siehe nächste Seite …). Der RS 3 kam direkt von der Hebebühne, war noch keine 2000 Kilometer gelaufen. Aber Roland Mayer und sein Team hatten schon fleißig umgebaut.

Die erste Zündstufe: 528 anstatt 400 PS. Dazu Gewindefahrwerk und hauseigene Räder. Optisch zurückhaltend, akustisch haarsträubend – so ging es im Eiltempo über das Contidrom. "So ein kleiner Audi, sehr beeindruckend, ein großartiges Erlebnis", schwärmte Leserin Marion Müller über ihre Mitfahrt.

Delta4x4 Mitsubishi L200: Das Beast des tages

Bügel vorn und hinten, Höherlegung, 20-Zöller, Verbreiterungen, so wild kann ein Pick-up sein 150 PS, Pick-up, zehn Zentimeter Höherlegung, Sandbleche, was hat das mit AUTO BILD SPORTS-CARS zu tun? Sie haben schon recht, so ein Mitsubishi L200 hat hier nichts zu suchen. Doch wenn Tuner delta4x4 diesem Kraxler den Beinamen Beast gibt und wir einen themenoffenen ContiTuningTag machen, dann passt so ein Koffer immer.