Ist es jetzt noch erlaubt, zu zweit, zu dritt oder mit noch mehr Personen in einem Wagen unterwegs zu sein? "Hierzu verhält sich das Beschlusspapier, auf das sich Bund und Länder geeinigt haben, nicht", sagt"Da man mit dem Auto regelmäßigfährt und somit 'in der Öffentlichkeit' ist, wäre auch im Auto eineinzuhalten.", so Lenhart. Da der Autoverkehr im Beschlusspapier nicht erwähnt sei, gelte hier zwar der Mindestabstand nicht, "man darf aber 'nur mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Haushalts' fahren".