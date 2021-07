Ein Kombi mit viel Platz, der sportlich und gleichzeitig sparsam ist – dass sich diese nicht ausschließen müssen, zeigt der Cupra Leon e-Hybrid.Das Styling ist natürlich komplett auf Sport ausgerichtet, mit großen Lufteinlässe vorn, einem dezenten Diffusor und vier Endrohren. Typisch Cupra sind die kupferfarbenen Details. Die Logos und Akzente an den Felgen sind beispielsweise in dieser Farbe ausgeführt. Im Innenraum gibt es Sportsitze und ein Sportlenkrad. Mindestens 38.600 Euro verlangt Cupra für den Leon Sportstourer als Plug-in-Hybrid. Billig ist das nicht.Mit eingerechnet ist bereits die Kaufprämie für Plug-in-Hybridautos

Die Ausstattungsvarianten sind erfrischend übersichtlich. Es gibt lediglich zwei Linien: die Basis und die VZ-Ausstattung, die man nur in Verbindung mit einem leistungsstärkeren Motor bekommt. Der Antrieb ist bei beiden Versionen grundsätzlich gleich aufgebaut:, geschaltet wird per Sechsgang-DSG. Nur die Leistung des Benziners variiert. Bei der stärkeren Version ergibt das 245 PS, die schwächere hat 204 PS Systemleistung. Wegen der Zusatzleistung fällt allerdings die rein elektrische Reichweite beim VZ marginal kleiner aus. Er schafft 67 Kilometer, der schwächere Motor bringt es auf 70 Kilometer (Werte nach NEFZ). Der Elektrobaustein ermöglicht einen sehr niedrigen Normverbrauch: Je nach Motor und Radgröße gibt Cupra 1,2 bis 1,4 Liter auf 100 Kilometer an.