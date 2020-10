Bedeutet: Der 1,4-Liter-Benziner mit 150 PS wird mit einem 80-kW-Elektromotor kombiniert.Die Kraftübertragung übernimmt ein Sechsgang-DSG. So sprintet der Leon Cupra e-Hybrid in 6,7 Sekunden auf 100 km/h und schafft 225 km/h Spitze.

Soweit herrscht Gleichstand zwischen Cupra Leon und Golf GTE. Allerdings hat der Cupra einen entscheidenden Vorteil gegenüber seinem Bruder aus Wolfsburg:Um auf diesen günstigen Preis zu kommen, müssen die Leasingnehmer mit der BAFA-Prämie in Höhe von 4500 Euro in Vorleistung treten. Bei korrekter und fristgerechter Beantragung wird der gesamte Betrag zurückerstattet. Eine weitere Sonderzahlung in Form einer Anzahlung ist nicht nötig.