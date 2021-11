Unabhängig von Laufzeit oder Kilometerpaket sind einmalig 714,29 Euro netto (850 Euro brutto) für die Bereitstellung des Cupra einzuplanen. Dadurch ergeben sich nach Abzug der Umweltprämie Gesamtleasingkosten in Höhe von 3642,29 Euro netto (122 Euro mal 24 plus 714,29 Euro). Dafür bekommen die Kunden einen frei konfigurierbaren Neuwagen, der schon serienmäßig Features wie 18-Zoll-Felgen, Sportsitze, LED-Scheinwerfer , DCC, Dreizonen-Klimaautomatik, Virtual Cockpit Einparkhilfe an Bord hat. Die unverbindliche Lieferzeit gibt der Leasingpartner mit acht Monaten an.