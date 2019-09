Cupra Tavascan Studie (2019): Elektro, SUV, Coupé, IAA

Beim Tavascan haben die Designer auf eingesetzt. Für ein Elektroauto wirkt diedabei ungewöhnlich. Große Luftschlitze sollen der Luftführung dienen und unter anderem die. Im unteren Bereich der Schürze trägt das SUV-Coupé ein großes,. Der innere Teil der Front ist aus, das nur klarlackiert ist. Die Scheinwerfer nehmen das Design der aktuellen Serienmodelle auf, sind aber deutlich schmaler. Insgesamt wirkt das Gesicht des Tavascan von Insekten inspiriert und erinnert entfernt an die Lotus Elise

Am Heck zitiert die Schürze das Design der Front. Das durchgehende Leuchtenband trägt ein Cupra-Logo.

An der Seite fällt der großeauf. Er lässt den Hinterwagen des Cupra besonders breit wirken. Die Radläufe sind ebenfalls nur klarlackiert und zeigen so die Carbonfasern. Das Konzept-Car steht aufdie im Turbinen-Design hergestellt sind. Sie sollen der Aerodynamik zugutekommen und erhalten ein. Der Schweller ist ebenfalls sichtbar aus Carbon und formt ein Winglet zum hinteren Rad. Das Heck des Cupra wirkt bullig und ziemlich hoch. Es trägt ein, das in der Mitte ein beleuchtetes Markenlogo trägt. Die Heckschürze nimmt das zerklüftete Design von vorne auf und beherbergt mittig eine aus dem Rennsport inspirierte Leuchte.