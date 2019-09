Dacia Duster Adventure TCe 150: Test, Motor, Preis

ein strahlendes Klahari-Rot leuchtet wie ein Signal: Seht her, derwill raus aus der Schnäppchen-Schublade und traut sich was. Schluss mit der ewigen Tiefstapelei, dasist seit seinem Debüt 2010 schrittweise immer besser geworden. Und damit reif für ein, das den Luxus der Großen auf typische-Art bietet: volle Hütte für 18.900 Euro mit Vorderradantrieb und 20.800 Euro mit Allrad ( 479 Euro günstiger bei Carwow ). Aber lohnt sich derals bisher teuerster, stärkster Duster?

Das Media-Nav Evolution genanntearbeitet etwas pixeliger und langsamer als die Systeme aus dem VW-Konzern, leistet aber im Alltag ordentliche Dienste. Wer nicht dauernd auf topaktuelle Elektronik angewiesen ist, bekommt hier die. Dass die jüngsten Assistenten fehlen, passt in die Aura einer angenehm reduzierten Bedienung. Was die Ausstattung fürs Auge tut, erledigt der Motor mit: den Duster einen Tick exklusiver zu machen. Der 1,33-Liter, der über die Kooperation von Renault mit Mercedes auch in der A-Klasse steckt,mit 130 PS und schöner Laufkultur. Im Adventure legt er noch 20 PS zu. Na gut, das bisschen mehr Temperament braucht man nicht, zumal der TCe 150 imeinen spürbaren Schluck mehr verbrauchte als mit 130 PS. Aber es gibt keine Wahl: Dacia liefert seinen "Adventure" (zunächst) nur mit diesem Motor.

Immerhin, für so ein hohes SUV bleibt der Durst noch im Rahmen. Da macht sich der Leichtbau des Duster bezahlt, der mit 1271 Kilo einer der leichtesten Hochbeiner ist. Kehrseite der Medaille: Der Adventure klingt auf schlechten Strecken dünnhäutig und poltert lautstark in Löcher hinein.

Aufpreispflichtig: Allrad kostet 1900 Euro extra, lohnt sich aber nur im Anhängerbetrieb und bei Schnee.

Dass die 150 PS beim Anfahren mit voller Beladung auf nassen Straßen an den Vorderrädern zerren, mahnt halt zur Ruhe.reagieren eher hölzern abrupt, also gibt man einfach weniger Gas. Das ist allemal günstiger als für 1900 Euro Aufpreis denzu ordern. Diesen 4WD braucht nur, wer regelmäßig Anhänger schleppt oder trotz Klimawandel noch Schnee kennt. Mit dem leichteren, sparsameren Frontantrieb wird der Adventure zum flotten Reisewagen, der bei Vollgas an der 200-km/h-Marke kitzelt. Und das soll nunzum 130 PS starken Duster "Prestige" wert sein? Rechnen wir die exklusiven Extras raus, bleiben rund 1000 Euro übrig für 20 PS mehr. Und den Schuss Prestige, denzu fahren. Reichlich viel Geld für ein Auto, das seinen Status daraus ziehen will, kein Statussymbol zu sein. Aber wir könnten wetten, der "Adventure" kommt so gut an, dass das "Sondermodell" bald dauernd beim Händler steht. Luxus geht auch bei Dacia.