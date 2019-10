Verkaufsschlager: EcoSport, Duster, CX-3 und Kona gehören zur beliebten Gattung der kleinen SUVs.

Die Mode startete in den USA und schwappte dann mit Verzögerung nach Europa. Alsgilt dervon 1994. Ein putziges Mobil, leicht und klein, gerade mal 3,72 Meter kurz, von dessen Erfolg alle überrascht waren. Das war der Anfang. Inzwischen liegt der Marktanteil der SUVs in Deutschland bei über 26 Prozent. Warum sind sie so beliebt? Nun, ihre Besitzer schätzen vor allem den, die, die, überhaupt ein. Dazu bieten SUVs meist viel Platz und einen großen, variablen Kofferraum. Das eröffnet dann viele Möglichkeiten für, mehr jedenfalls als bei gewöhnlichen Kompaktautos oder Kombis. All das gilt genau so für die vier Test-SUVs. Und alle sind dabei, die alles andere als aggressiv gestylt sind, sondern im Gegenteil eher freundlich-verspielt. Sie beanspruchen wirklich nicht viel Platz auf der Straße, haben aberund sind bemerkenswert sparsam unterwegs. Feindbilder sehen anders aus.