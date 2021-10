II

Wer den schwachbrüstigen Antrieb ausblenden konnte, freute sich dagegen über den ausreichender Abrollkomfort und das eher weich ausgelegte Fahrwerk. Auch Details wie die Aluzierringe, die großen Klimaregler ("liegen gut in der Hand"), die gasdruckgedämpfte Motorhaube ("hat ein Golf 8 nicht mehr zu bieten") oder die vier Kameras, die sich als sehr nützlich beim Rangieren erwiesen, fanden wohlwollende Beachtung. Und zum Thema Preis-Leistungs-Verhältnis bemerkte Klassik-Kollege Martin Puthz: "Qualität von Cockpit und Finish gehen angesichts des Preises völlig in Ordnung. Die Multimedia-Ausstattung ist einfach zu bedienen und erfüllt ihren Zweck, mehr erwarte ich nicht." Andere störten sich jedoch am "billig wirkenden Teppich und der fummeligen Kofferraumabdeckung". Und– neben dem Motor der zweithäufigste Kritikpunkt im Dauertest-Logbuch. In der Tat fehlte es den beiden Vordersitzen vor allem im Rückenbereich an packender Kurvenunterstützung. Und auch auf der kaum ausgeformten Rückbank hingen die Passagiere in jeder zweiten Kurve in ihren Gurten – alles andere als gemütlich.Mitte 2020 startete der geliftete Duster, dessen Sitze mit mehr Seitenhalt gesegnet sind.