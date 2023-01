Aufwertung für den Dacia Spring : Das günstige Elektro-SUV bekommt eine Offroad-Optik und einen stärkeren Elektromotor. Die neue Ausstattung "Extreme" beinhaltet kupferfarbene Akzente an Dachreling, Außenspiegelgehäusen, Radnaben sowie am Dacia-Logo auf der Heckklappe und unterhalb der Scheinwerfer. Der Dacia Spring Extreme Electric 65 ist in der exklusiven Farbe "Schiefer-Blau" erhältlich.