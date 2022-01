Anzeige Shell Recharge „Ich fahr mal eben zum Tanken“ bekommt mit dem E-Auto eine ganz neue Bedeutung. Shell baut sein Schnellladenetz kontinuierlich aus. Die Säulen verkürzen Ladezeiten deutlich. Mehr erfahren In Kooperation mit

Twingo seit 2020 als Electric an. Mit Verbrenner existiert die dritte Generation des französischen Kleinwagens aber bereits seit 2014. Anders beim Fiat 500e, der zwar ähnlich aussieht wie das seit 2007 gebaute Retro-Modell, bei dem es sich jedoch um eine Neuentwicklung handelt, die ebenfalls seit einem Jahr auf der Straße ist. Und mit dem Spring kam Dacia erst dieses Jahr auf den Markt. Die blecherne Hardware schnappte sich Dacia vom chinesischen Hersteller Dongfeng Motor Corporation und rüstete das Mini-SUV mit Mutter Renault bietet denseit 2020 alsan. Mit Verbrenner existiert diedes französischen Kleinwagens aber bereits seit 2014. Anders beim, der zwar ähnlich aussieht wie das seit 2007 gebaute Retro-Modell, bei dem es sich jedoch um eine Neuentwicklung handelt, die ebenfalls seit einem Jahr auf der Straße ist. Und mit demkam Dacia erst dieses Jahr auf den Markt. Die blecherne Hardware schnappte sich Dacia vom chinesischen Herstellerund rüstete dasmit Mutter Renault auf E-Antrieb um.

Zoom Altbekannte Qualitäten: Gegenüber den konventionellen Versionen müssen im Twingo Electric keine Abstriche gemacht werden.





Im Twingo gibt es am meisten Platz



3,60 Meter langen Twingo kennen wir im Prinzip gut, an seinen grundsätzlichen Talenten hat sich nichts verändert. Auf den Vorder- und Rücksitzen finden die Passagiere die gleichen Platzverhältnisse wie in den Verbrennerversionen vor. Und die genügen in diesem Vergleich für den Sieg im Karosseriekapitel, denn in Spring und 500e kneift es ziemlich arg auf der Rückbank. Frontantrieb setzen. Der Twingo braucht nur rund neun Meter für einen Wendekreis. Das ist nach wie vor beeindruckend, seine beiden ebenfalls wendigen Mitstreiter benötigen für die Übung mindestens einen Meter mehr. Denkennen wir im Prinzip gut, an seinen grundsätzlichen Talenten hat sich nichts verändert. Auf den Vorder- und Rücksitzen finden die Passagiere die gleichen Platzverhältnisse wie in den Verbrennerversionen vor. Und die genügen in diesem Vergleich für den, denn in Spring und 500e kneift es ziemlich arg auf der Rückbank. Motor und Antriebsachse liegen wie gewohnt hinten, was ihn von Dacia und Fiat unterscheidet, die beide aufsetzen. Der. Das ist nach wie vor beeindruckend, seine beiden ebenfalls wendigen Mitstreiter benötigen für die Übung mindestens einen Meter mehr.

Fahrzeugdaten Dacia Fiat Renault Pfeil Pfeil Abzweigung Modell Abzweigung Abzweigung Motor Abzweigung Abzweigung Batterietyp Abzweigung Abzweigung Batteriekapazität netto Abzweigung Abzweigung kW (PS) Spitzenleistung Abzweigung Abzweigung maximales Drehmoment Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Abgas CO2 Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Reichweite* Abzweigung Abzweigung maximale Ladeleistung AC/DC Abzweigung Abzweigung Ladeanschluss Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Grundpreis Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis Abzweigung Spring Elektromotor Lithium-Ionen 27,4 33 (44) 125 Nm 125 km/h 1-Gang-Getriebe Vorderrad Scheiben/Trommel Bridgestone Turanza T005 165/70 R 14 T 0 g/km 13,9 kWh/100 km 230 km bis 6,6 kW/30 kW Front mittig 63 dB(A) – 270–1100 l 3734/1579–1770**/1516 mm 2423 mm 20.490 Euro 21.790 Euro 500e Elektromotor Lithium-Ionen 37,3 87 (118) 220 Nm 150 km/h 1-Gang-Getriebe Vorderrad Scheiben/Trommel Continental EcoContact6 195/55 R 16 V 0 g/km 14,7 kWh/100 km 314 km bis 11 kW/85 kW Kotflügel hinten rechts 69 dB(A) – 185–550 l 3632/1683–1900**/1527 mm 2322 mm 26.790 Euro 30.990 Euro Twingo Electric Elektromotor Lithium-Ionen 21,4 60 (82) 160 Nm 135 km/h 1-Gang-Getriebe Hinterrad Scheiben/Trommel Michelin Primacy 4 205/45 R 16 H 0 g/km 16,0 kWh/100 km 190 km bis 22 kW/- Kotflügel hinten rechts 64 dB(A) – 188–980 l 3615/1646–1875**/1541 mm 2492 mm 21.790 Euro 25.540 Euro



in der Stadt wirkt der Twingo dabei richtig spritzig, geht bis 60 km/h gemessen und gefühlt kaum langsamer ans Werk als der kräftigere 500e. Danach lässt die Kraft jedoch spürbar nach. Dem noch leichteren, aber nur halb so starken Dacia zu entkommen, klappt dennoch locker. Auf Landstraße und Der Elektroantrieb verleiht dem Franko-Floh jetzt eine neue Form der Agilität. Lautlos und flott schiebt der E-Motor den Hecktriebler an, vor allem, geht bis 60 km/h gemessen und gefühlt kaum langsamer ans Werk als der kräftigere 500e. Danach lässt die Kraft jedoch spürbar nach. Dem noch leichteren, aber nur halb so starken Dacia zu entkommen, klappt dennoch locker. Auf Landstraße und Autobahn fühlt er sich allerdings nicht mehr so souverän an wie der 500e.

Angenehm: Aufgrund der kleinen Batterie hält sich das Gewicht des Twingo in Grenzen. Mit 1155 Kilogramm ist er zwar gute 100 Kilo schwerer als seine Verbrenner-Brüder, das Mehrgewicht macht sich beim Fahren aber nicht negativ bemerkbar. Die perfekte Gewichtsbalance von 50:50 zwischen Vorder- und Hinterachse und der niedrige Schwerpunkt würden den Twingo zu noch mehr Dynamik befähigen. Doch die gefühllose und indirekte Lenkung gibt dem Fahrer schnell zu verstehen, es gut sein zu lassen.

Zoom Der Sportler des Trios: Mit seinem straffen, aber nicht unkomfortablen Fahrwerk kann der Fiat 500e auch Kurven.





Der Fiat 500e macht richtig Spaß



Die Rolle des sportlichen Typen nimmt ganz klar der 500e ein. Und das liegt nicht nur an seiner Motorleistung. Direkt nach dem Einstieg fühlt sich der Fahrer hinter dem Steuer aufgrund der guten Sitzposition am wohlsten. Dazu ist er über das straffe Fahrwerk besser an die Straße gebunden. Und dank der direkteren Lenkung überfordern ihn auch kurvige Strecken nicht, sondern bereiten im 500e richtig Spaß. Auch der Komfort bleibt nicht auf der Strecke. Die Feder-Dämpfer-Abstimmung ist wie gesagt straff, aber dennoch nachgiebig, was sich beim Überfahren von Unebenheiten oder aufgeplatzten Asphaltstücken positiv bemerkbar macht.

Messwerte Dacia Fiat Renault Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung v./h. Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Durchschnitt der Testrunde Abzweigung Abzweigung Abweichung zur WLTP-Angabe Abzweigung Abzweigung CO2 (Testverbrauch) Abzweigung Abzweigung Reichweite (Testverbrauch) Abzweigung 5,8 s 21,9 s 14,2 s 32,0 s 983/317 kg 53/47 % 10,3/10,1 m 580 mm 36,6 m 36,0 m 63 dB(A) 71 dB(A) 15,8 kWh/100 km +14 % 0 g/km 173 km 3,2 s 8,8 s 4,8 s 6,6 s 1349/341 kg 58/42 % 10,0/9,9 m 625 mm 35,8 m 35,7 m 57 dB(A) 66 dB(A) 18,8 kWh/100 km +28 % 0 g/km 197 km 4,0 s 12,3 s 7,2 s 11,6 s 1155/363 kg 50/50 % 9,0/8,8 m 660 mm 34,5 m 34,9 m 62 dB(A) 69 dB(A) 16,4 kWh/100 km +3 % 0 g/km 130 km



Der Twingo rumpelt jedenfalls ungestümer über schlechte Strecken, der Spring wirkt trotz seines weich abgestimmten Fahrwerks und der kleinen 14-Zoll-Räder im Vergleich richtig unbeholfen und stolperig. In allen Tempobereichen bleibt der Fiat im Innenraum zudem deutlich leiser als seine Konkurrenten, insbesondere als der sehr dünnblechig wirkende Dacia. Weitere Details zum Test gibt es in der Bildergalerie.