an schlägt die Räder ein, drückt aufs Fahrpedal – und der viertürige Elektrozwerg dreht beinahe auf der Stelle. Ein kleiner, fastbis zur nächsten Ampel und die Passanten machen große Augen. Der Fahrer kommt imauf seine Kosten. Nicht wegen des bekannten und gelungenen Designs oder desauf kleinstem Raum, sondern wegen des, der erstaunlicherweise erst jetzt Einzug in den kleinen Franzosen hält.Ab Dezember 2020 gibt es denalsmit nominell überschaubaren(60 kW). Das maximale Drehmoment vonsorgt für einenUnd das nicht nur beim Ampelstart, denn auch beim Auffahren auf die Autobahn oder Schnellstraße zieht derlos wie die Feuerwehr. Dank Motor an der Hinterachse ist die zu leichtgängige Lenkung frei von Antriebskräften. Mitist derextrem klein. Das nervige Rasseln des Dreizylinderturbos ist verschwunden, und ganz nebenbei tut dasdurch den Elektromotor im Heck und das Batteriepaket zwischen den Achsen dem Zwillingsmodell des bald auslaufendengut. Der elektrische Twingo liegt besser auf der Straße und flott durchfahrene Kurven sorgen für Fahrspaß.

Das reicht: Mit einer Akkuladung kommt der Twingo bis zu 270 Kilometer weit – bei sehr sanfter Fahrweise. ©Groupe Renault

Dabei stört es nicht, dass es beiSchluss mit lustig ist. Schneller muss ein solcher Miniflitzer ohnehin nicht fahren. Natürlich geht es im Ecomodus etwas zäher voran. Und dann wird auch schon, doch in der City reicht daslocker aus und bringt nochmals. Die liegt bei einem, was bedeutet, dass man mit einer Akkuladungkommen kann. Wer nur in der Innenstadt unterwegs ist, erweitert den Aktionsradius sogar aufund kann dann mit immerhin 22 Kilowatt Ladestrom nachtanken . Dasist dank des 2,49 Meter langen Radstandes in Ordnung; derebenfalls im klassenüblichen Rahmen.