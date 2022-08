OBD-Adapter Jetzt den Carly-Adapter bestellen und mit Rabattcode AUTOBILD 15 % sparen! Fehlerdiagnose, Codierung und Gebrauchtwagen-Check: Mit dem OBD-Adapter für Android und iOS holst du dir die Kontrolle über dein Auto zurück! Zum Angebot In Kooperation mit



Bis zu 150 PS Mehrleistung



Basis-M3/M4 leistet der Imleistet der S58 genannte Dreiliter-Biturbo-Reihensechser 480 PS und 550 Nm Drehmoment. Der Competition bringt es auf 510 PS und 650 Nm Drehmoment. In einer ersten Ausbaustufe hebt Dähler diese Werte via Zusatzsteuergerät auf 610 PS und 720 Nm an, und zwar unabhängig von der gewählten Basis. Stufe zwei bringt es auf 630 PS und 740 Nm Drehmoment. Fahrleistungen gibt der Tuner nicht bekannt.

Zoom Neben das M4 Coupé (Bild) sind fast alle Teile auch für das Cabrio sowie für M3 Limousine und Touring zu haben.





Zur Einschätzung: Ein handgeschalteter M3 schafft den Standardsprint in 4,2 Sekunden, der hinterradgetriebene Competition mit Achtgang-Automatik erledigt die Übung in 3,9 Sekunden. Von beidem dürfte die Leistungssteigerung ein paar Zehntel abschaben. Die abgeregelte Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h (290 km/h mit M Driver's Package) wird angehoben, Werte gibt Dähler aber auch hier nicht bekannt. (BMW M3 Competition xDrive im AUTO BILD-Supertest)





Zoom Die vier Endrohre der Klappenauspuffanlage messen wahlweise 100 oder 114 Millimeter im Durchmesser.



Sportauspuffanlage und Carbon-Ansaugung



Für mehr Sound hält Dähler eine Edelstahl-Klappenauspuffanlage bereit, wahlweise als Komplettanlage erhältlich. Optional sind die Klappen per Fernbedienung steuerbar. Die Endrohre sind keramikbeschichtet und messen wahlweise 100 oder 114 Millimeter im Durchmesser. Wer will, bekommt auch einen Sportluftfilter und eine Ansaugung aus Carbon.

Diverse Fahrwerke im Angebot



Limousine, Coupé und Cabrio können via Sportfedern 26 Millimeter tiefergelegt werden. Optional gibt es auch höhenverstellbare Federn sowie verschiedene Gewindefahrwerke, die in Höhe und Härte verstellbar sind. Beim hauseigene Race-Gewindefahrwerk kann der Härtegrad darüber hinaus separat für den High- und Lowspeedbereich verstellt werden. Die Teile sind für Modelle mit Hinter- und Allradantrieb zu haben.

Zoom Das Felgendesign CDC1 gibt es als Guss- oder Schmiederad in unterschiedlichen Dimensionen.



Guss- oder Schmiedefelgen