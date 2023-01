Volvo V90 Cross Country B5 Mild-Hybrid Diesel AWD: Wellness- Oase auf Rädern

Eine Sänfte ist der Cross Country übrigens nicht. Über das adaptive Fahrwerk (Luftfedern nur an der Hinterachse) wirkt der 4,96 Meter lange V90 stets satt angebunden, begegnet schlechten Asphaltdecken gelassen, nur harte Querfugen gelangen eine Spur zu deutlich nach innen. Thema verfehlt? I wo! Vollkommen entspannt erreichen wir nach den ersten 1500 Dauertest-Kilometern unser Zwischenziel.

Renault Captur Tee 130: Der Clio fürs Grobe

Das ist ja kein Nachteil, denn es entfernt den Captur auch von dem sonst so weichen Geschaukel französischer Autos. Zudem erfreut das kleine SUV mit seiner Quirligkeit, die durch eine etwas zu weiche Lenkung in der Stadt super, in schnellen Kurven weniger gut funktioniert. Wobei der Clio-Ableger im Grenzbereich erstaunlich gut die Balance hält.