Marktstart



Ende 2021 avisiert. Drei Jahre nach dem Ende des DS 4 wurde jetzt die neue Generation des Kompakten vorgestellt. Das Auto steht wie DS 7 Crossback und DS 9 , auf der EMP2-Plattform von PSA und wird als erstes Modell der Marke bei Opel in Rüsselsheim gebaut. DS hat gleich drei Varianten vorgestellt: Das reguläre Modell, eine robuster wirkende Cross-Version und die sportliche Performance Line. Der Marktstart ist füravisiert.

Größer, bullig und kantig



Optisch ist der DS 4 deutlich erwachsener geworden. Er wirkt so bullig, dass man ihn auf den ersten Blick auch für ein SUV halten könnte. Die Front wird von der weiterentwickelten DS-Lichtsignatur geprägt, bei der das Tagfahrlicht der Matrix-LED-Scheinwerfer bis in die Schürze weitergeführt wird. Der große, markentypische Grill darf natürlich auch nicht fehlen. An der Seite fallen die bündigen Türgriffe und die von scharfen Kanten betonte C-Säule auf. Das Heck wirkt recht breit. Dazu trägt nicht nur das Karosseriedesign bei, auch die schmalen Rücklichter betonen zusätzlich die Breite. Zwei eckige Endrohrblenden sind links und rechts in die Schürze eingelassen.





Im Vergleich zum Vorgänger ist der neue DS 4 leicht gewachsen:

● Breite: 1,83 Meter

● Länge: 4,40 Meter

● Höhe: 1,47 Meter

Kleiner Extra-Bildschirm steuert Infotainment



darüber wischen oder mit dem Finger beispielsweise eine Adresse aufschreiben. Und auch Sprach- und Gestensteuerung unterstützt der DS 4. Der zehn Zoll große Zentralbildschirm lässt sich aber auch ganz herkömmlich per Touch bedienen. Der Tacho ist natürlich digital. Damit der Blick auf der Straße bleibt, gibt es außerdem ein 21 Zoll großes Head-up-Display, das die wichtigsten Informationen auf die Straße zu projizieren scheint. Ansonsten hat DS vor allem viel Wert auf hochwertige Materialien gelegt. Verschiedene Lederarten, Alcantara, Forged Carbon, Holz und eine Prägung, wie sie normalerweise beim Ziffernblatt von Uhren verwendet wird, sind im Innenraum zu finden. Die Sitze des DS 4 wurden neu entwickelt und sollen besonders bequem sein. Sie sind mit genarbtem Leder bezogen. Der Innenraum sieht auf den ersten Bildern hochwertig und aufgeräumt aus. Ganz neu ist ein fünf Zoll großer Touch-Bildschirm, der über der Bedieneinheit für das Automatikgetriebe positioniert ist. Damit lässt sich auf das Infotainment zugreifen. DS nennt es "Fingerspitzen-Steuerung". Fahrer und Beifahrer können. Und auch Sprach- und Gestensteuerung unterstützt der DS 4. Der zehn Zoll große Zentralbildschirm lässt sich aber auch ganz herkömmlich per Touch bedienen. Der Tacho ist natürlich digital. Damit der Blick auf der Straße bleibt, gibt es außerdem ein, das die wichtigsten Informationen auf die Straße zu projizieren scheint. Ansonsten hat DS vor allem viel Wert aufgelegt. Verschiedene Lederarten, Alcantara, Forged Carbon, Holz und eine Prägung, wie sie normalerweise beim Ziffernblatt von Uhren verwendet wird, sind im Innenraum zu finden. Die Sitze des DS 4 wurden neu entwickelt und sollen besonders bequem sein. Sie sind mit genarbtem Leder bezogen.





Mit neuem kameragesteuertem Fahrwerk

Die Straße und alle Bewegungen des Autos werden analysiert und die Dämpfer daraufhin an jedem Rad einzeln angepasst. Eine weitere Kamera sitzt im Kühlergrill: Sie arbeitet mit Infrarot und identifiziert nachts oder bei Dämmerung Fußgänger und Tiere in einer Entfernung von bis zu 200 Metern. Für gute Luft im Innenraum sorgt ein System mit zusätzlichem Filter, das Feinstaub erkennt. Der Franzose soll vor allem mit technischen Innovationen punkten. So beherrscht das Auto teilautonomes Fahren der Stufe 2. Der DS 4 kann zum Beispiel die Spur halten oder die Geschwindigkeit in einer Kurve anpassen. Der Fahrer muss aber die Hände am Lenkrad lassen. Neu ist auch das kameragesteuerte aktive Fahrwerk.. Eine weitere Kamera sitzt im Kühlergrill: Sie arbeitet mit Infrarot und identifiziert nachts oder bei Dämmerung Fußgänger und Tiere in einer Entfernung von bis zu 200 Metern. Für gute Luft im Innenraum sorgt ein System mit zusätzlichem Filter, das Feinstaub erkennt.

Neben dem regulären Modell hat DS noch zwei weitere Varianten vorgestellt:

● Für den robusteren DS 4 Cross mit Unterfahrschutz, unlackierter Stoßstange und Dachreling gibt es optional mit verbesserter Traktionskontrolle und den Fahrmodi "Sand", "Schnee" und "Schlamm" sowie Bergabfahrhilfe.

● Der DS 4 Performance Line mutet mit Carbon-Einsatz am Lenkrad, schwarzem Lack und roten Akzenten sportlich an.





Auch als Plug-in-Hybrid