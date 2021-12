Bis zu, dazu noch 570 Euro? Dank desgerät so mancher Autokäufer schon mal ins Grübeln, ob für ihn als Neuwagen nicht ein Elektroauto infrage kommt. Oder, besser gesagt, ins Rechnen: Denn obwohl beimviele Aspekte eine Rolle spielen, ist dernatürlich nicht unwichtig – auch beim Gesamtkostenvergleich E-Auto vs. Verbrenner

So hoch ist die Umweltprämie

Wessen Konto oder Geldbeutel nicht ganz so prall gefüllt ist, der findet dankinzwischen locker ein rein. Dabei dürfen die Ansprüche aber nicht in den Himmel gehen. Hunderte Kilometer Reichweite und ein flauschiges Fahrgefühl mit Dutzenden Luxus-Features sind in diesem Preisbereich nicht zu erwarten. Wer etwas mehr Geld zur Verfügung hat und Annehmlichkeiten möchte, der kann sichumschauen. Im Bereichgibt es nicht nur Bestseller wie den BMW i3 oder den Tesla Model 3 , sondern auch viele bewährte Modelle aus Frankreich und Korea – und sogarvon Audi und Mercedes