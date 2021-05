E-Bikes unter 2000 Euro: Test

E -Bikes sind die Trendgefährte unserer Zeit: praktisch und flexibel wie Fahrräder, aber durch den Elektro-Boost weniger anstrengend zu fahren. Leider muss man dafür aber, anders als beim kreuzbraven Drahtesel, in der Regel ganz schön tief in die Tasche greifen. Preistreiber bei E-Bikes sind vor allem die elektronischen Bauteile Motor , Akku und Display. Aber auch Rahmen und mechanische Antriebskomponenten müssen den größeren Belastungen des motorunterstützten Zweirads standhalten und dementsprechend eine höhere Qualität aufweisen. So kosten die meisten absolute Preisschallmauer im Bereich E-Bike liegt bei knapp unter 2000 Euro. Hier tummeln sich mitnichten nur B-Ware-Bikes oder Produkte aus Asien, die keiner Qualitätsprüfung standhalten. Einige E-Bike-Hersteller setzen ganz bewusst auf den niedrigen Preis als Verkaufsargument (im Test zum Beispiel Fischer, VanMoof und Prophete), andere möchten zumindest mit einem Modell in dem Günstig-Segment vertreten sein (BBF, Stella und Rayvolt). -Bikes sind die Trendgefährte unserer Zeit: praktisch und flexibel wie Fahrräder, aber durch den Elektro-Boost weniger anstrengend zu fahren. Leider muss man dafür aber, anders als beim kreuzbraven Drahtesel, in der Regel ganz schön tief in die Tasche greifen.. Aber auch Rahmen und mechanische Antriebskomponenten müssen den größeren Belastungen des motorunterstützten Zweirads standhalten und dementsprechend eine höhere Qualität aufweisen. So kosten die meisten E-Bikes 3000 Euro aufwärts. Wobei nach oben hin kaum Grenzen gesetzt sind und fünfstellige Beträge problemlos möglich sind. Geht das nicht auch günstiger? Doch, es geht. Die meisten Markenhersteller bieten Einsteiger-Pedelecs zu Preisen um 2500 Euro an. Die Auswahl ist recht ansehnlich. Und es geht sogar noch etwas günstiger. Die. Hier tummeln sich mitnichten nur B-Ware-Bikes oder Produkte aus Asien, die keiner Qualitätsprüfung standhalten. Einige E-Bike-Hersteller setzen ganz bewusst auf den niedrigen Preis als Verkaufsargument (im Test zum Beispiel Fischer, VanMoof und Prophete), andere möchten zumindest mit einem Modell in dem Günstig-Segment vertreten sein (BBF, Stella und Rayvolt).

Test: günstige E-Trekkingbikes, Komfortpedelecs, Urban-E-Bikes

Style vor Funktion bei Rayvolt: Das Modell Clubman kombiniert einen herausragenden Look mit wilder Technik. ©Daniel Geiger / AUTO BILD das wohl vielfältigste Testfeld seit Langem zusammengestellt: Ins Rennen gehen zwei In erster Linie entscheidet der Motor über Fahrgefühl und Leistungsfähigkeit eines E-Bikes. Wer viel Leistung möchte, zum Beispiel bei E-Mountainbikes oder Lastenrädern, der bekommt meist einen kräftigen Bestwerte auf dem Prüfstand holen der Antrieb von AEG und der hauseigene Vorderradnabenmotor von VanMoof. Interessant: Die Ergebnisse beim Test der maximalen Leistungsfähigkeit korrelieren nicht zwangsläufig mit den Angaben der Hersteller zum Drehmoment der Motoren. So leistet der VanMoof-Nabenantrieb auf dem Prüfstand bei 59 Newtonmetern maximalem Drehmoment in der Spitze 648 Watt, der Fischer-Mittelmotor schafft nur 540 Watt Unterstützung bei einem Drehmoment von 80 Newtonmetern. Wir haben uns gefragt: Was bekommt man, wenn man weniger als 2000 Euro für ein E-Bike ausgeben möchte? Auf der Suche nach der Antwort haben wirzusammengestellt: Ins Rennen gehen zwei E-Trekkingbikes , zwei Komfortpedelecs für den Alltag und zwei coole Urban-E-Bikes mit Stylefaktor. Mittelmotoren gegen Nabenantriebe, Aufsteckakkus gegen voll integrierte Batteriespeicher, Alte-Schule-Damenrad gegen Smartbike. Alle haben nur eins gemeinsam: Sie kosten weniger als 2000 Euro.. Wer viel Leistung möchte, zum Beispiel bei E-Mountainbikes oder Lastenrädern, der bekommt meist einen kräftigen Mittelmotor aus dem Hause Bosch, Shimano oder Brose. In unserem Test ist jeweils nur ein Modell von Bosch und Shimano vertreten, die Mitbewerber kommen etwa von Bafang oder AEG. Die. Interessant: Die Ergebnisse beim Test der maximalen Leistungsfähigkeit korrelieren nicht zwangsläufig mit den Angaben der Hersteller zum Drehmoment der Motoren. So leistet der VanMoof-Nabenantrieb auf dem Prüfstand bei 59 Newtonmetern maximalem Drehmoment in der Spitze 648 Watt, der Fischer-Mittelmotor schafft nur 540 Watt Unterstützung bei einem Drehmoment von 80 Newtonmetern.

Reichweitentest: Werte zwischen 31 und 93 Kilometern

Wem das Schalten zu kompliziert ist, der kann sich auch für eine Automatik wie beim VanMoof S3 entscheiden. ©Daniel Geiger / AUTO BILD Reichweitentest ergaben sich Werte zwischen 31 (Rayvolt Clubman ) und 93 (VanMoof S3 ) Kilometern. Ein wichtiges Kriterium, wenn man das Eine Kettenschaltung mit neun oder zehn Gängen, wie an den E-Trekkingbikes von Fischer und Prophete, bietet mehr Performance auf Radreisen oder in hügeligem Gelände. Alltagstauglicher, weil verschleißärmer ist eine Nabenschaltung wie beim BBF Lyon. Und wem selbst das zu kompliziert ist, der kann sich auch für eine Automatikschaltung wie beim VanMoof (Weitere spannende Fahrradtests lesen Sie bei bike-bild.de) Für Alltagsfahrten reicht die Leistungsfähigkeit aller getesteten Motoren aus. Der entscheidendere Faktor beim Kauf dürfte für die meisten Anwender sein, wie viel Strecke der Akku schafft. Bei unserem. Ein wichtiges Kriterium, wenn man das E-Bike täglich nutzen, aber nicht nach drei bis vier Fahrten an die Steckdose hängen möchte. Die mechanischen Fahrradkomponenten entscheiden mit darüber, ob man sein E-Bike nur im Alltag oder auch auf Tour nutzen möchte.oder in hügeligem Gelände.wie beim BBF Lyon. Und wem selbst das zu kompliziert ist, der kann sich auch für eine Automatikschaltung wie beim VanMoof S3 oder bei Stellas Avalon entscheiden. Im Segment der günstigen E-Bikes findet man vor allem City- und Tourenpedelecs. Dementsprechend sind auch unsere Testkandidaten überwiegend mit Lichtanlage, Schutzblechen und Gepäckträgern sowie einem Ständer ausgestattet. Für die überwiegende Mehrheit der Anwender sind das absolut sinnvolle Ausstattungsmerkmale. Eine Federgabel erachten wir nur im Trekkingeinsatz als notwendig, bei Fahrten in der City erhöhen die Dämpfer das Gewicht und bieten auf befestigten Wegen nur sehr wenig Mehrwert.

E-Bike unter 2000 Euro: Ohne Abstriche geht's nicht