ie Verkehrsminister waren sich einig: "Wir wollen uns nicht hinter Bürokratie verschanzen, sondern den Weg frei machen", sagte Saarlands Ressortchefin Anke Rehlinger (SPD) Anfang April 2019 nach der Konferenz mit ihren Amtskollegen in Saarbrücken. Es ging um E-Scooter , die "ein gutes Mittel der letzten Meile" seien. In vielen Metropolen im Ausland, vor allem in den USA, gehören sie bereits zum Stadtbild. Nun hat es auch die Politik in Deutschland eilig, für die neuen Trendfahrzeuge die rechtlichen Grundlagen zu schaffen. Denn viele Menschen – vor allem in urbanen Lebensräumen – warten auf die Straßenzulassung für die neuen Trendgefährte.