Ja, in einigen deutschen Städten bereiten Unternehmen ein Sharing-System vor, ähnlich wie bei Stadtfahrrädern. Einige Start-up-Unternehmen wittern bereits das große Geschäft mit der urbanen Mobilität. Gesucht und bezahlt wird per App, die Roller können stehen gelassen werden, sie werden eingesammelt und über Nacht wieder aufgeladen. Allerdings zeigen die Erfahrungen aus den USA, dass achtlos abgestellte E-Scooter oder rücksichtslose Nutzer schnell zu Chaos führen können. So wurden die Elektro-Tretroller in San Francisco wieder verboten. Auch in Madrid wurden sie nach eine kurzen Probephase vom Gehweg auf die Straße verbannt.