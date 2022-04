Große Traktionsakkus , empfindlicher Antriebsstrang, komplizierte Ladetechnik : Eigentlich, so denken viele Zweifler, müssten E-Autos viel häufiger liegen bleiben oder gar nicht erst losfahren als herkömmliche Pkw mit Verbrennungsmotor ( E-Auto pro und kontra ). Stimmt aber nicht, sagt zumindest die ADAC-Pannenstatistik für 2021.

Insgesamt hatten die "Gelben Engel" mit zunehmendem Verkehr auf den Straßen wieder mehr zu tun. So wurden sie im vergangenen Jahr 3,49 Millionen Mal zu Hilfe gerufen. Das waren 100.000 Einsätze mehr als 2020, allerdings immer noch gut 250.000 Einsätze weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019.

Nicht verändert haben sich die häufigsten Pannenursachen. Auf Platz eins stand wie in den Vorjahren die Batterie: Sie verursachte erneut 46 Prozent aller Pannen. Danach folgen Motor , Einspritzung, Zündung und Sensorik mit 15,5 Prozent der Pannen. Bei knapp 15 Prozent lag es an Karosserie, Lenkung, Bremsen oder Fahrwerk, bei 10 Prozent an Generator, Anlasser, Verkabelung oder Licht, bei 7 Prozent an den Reifen .

Die pannenstärksten Monate waren Januar und Februar. Spitzentag war der 15. Februar, ein Montag: Da mussten die ADAC-Pannenhelfer zu 21.627 Einsätzen ausrücken. Insgesamt legten sie mit ihren 1770 Fahrzeugen im vergangenen Jahr 48 Millionen Kilometer auf deutschen Straßen zurück.

