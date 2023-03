Wer in der (inzwischen) großen Welt der elektrischen SUV doch noch einen wahren Exoten abgreifen will, der hält sich am besten an die Marke Fisker . Allein die Farbwahl im Konfigurator übertrifft die meisten Marken, die ähnliche Autos anbieten, deutlich. Bei der amerikanischen Marke geht es in erster Linie um Individualität. Und die hat ihren Preis: Das Basismodell des Fisker Ocean beginnt zwar bei 41.560 Euro, doch wirklich spannend wird es beispielsweise bei der Modelllinie Extreme.