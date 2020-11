D auertest-Premiere: Noch nie hatten wir einen Eura zur Langzeitbetrachtung in der Redaktion. Der Integra Line 650 HS gehört zur gehobenen Mittelklasse und wird uns ein Jahr lang im Redaktionsalltag begleiten. Nach zahlreichen Teilintegrierten, auertest-Premiere: Noch nie hatten wir einen Eura zur Langzeitbetrachtung in der Redaktion. Der Integra Line 650 HS gehört zur gehobenen Mittelklasse und wird uns ein Jahr lang im Redaktionsalltag begleiten. Nach zahlreichen Teilintegrierten, Kastenwagen und einem Alkoven rollt also endlich wieder ein Vollintegrierter in unseren Fuhrpark.

Der kürzeste Integrierte im Eura-Programm

Die Karosserie des Eura besteht aus GFK – das schützt vor Hagelschäden. ©Sven Krieger Das ist er: Ein 6,50 Meter langes Stärken Schwächen – Hoher Schlafkomfort mit 7-Zonen-Kaltschaummatratzen – Abwasser fließt schlecht ab – Elektrisches Ablassventil für Abwassertank – Keine Verstaumöglichkeit für Matratze des Zusatzbetts – Beste Sicht durch LED-Scheinwerfer mit Kurvenlicht – Frisch- und Abwasseranzeige nur in 25-%-Schritten – Elektronikzentrale gut erreichbar – Tisch bei Fahrersitzen mehr störend als nützlich – Winterfestigkeit durch beheizten Doppelboden – Wenig Stauraum in der Heckgarage Ein 6,50 Meter langes Wohnmobil für zwei Personen mit außergewöhnlichem Grundriss. Im Heck gibt es eine herrlich große Rundsitzgruppe zum Entspannen oder für gesellige Runden. Geschlafen wird entweder im manuellen Hubbett über den Fahrerhaussitzen oder im Heck in der umgebauten Sitzgruppe. Der 650 HS ist der kürzeste Integrierte, den Eura aktuell im Programm hat. Er fährt serienmäßig mit Fiat-CCS-Tiefrahmenchassis und 140-PS-Motor vor. Preislich startet der 650 HS bei 74.490 Euro. Kein Schnäppchen, aber die Gründe für den gehobenen Grundpreis zeigen sich schnell bei Technik und Aufbau. Eura gewährt auf die komplett abgedichtete GFK-Karosserie mit holzfreien Wänden zehn Jahre Dichtigkeitsgarantie. Die Elektronikzentrale des Aufbaus ist sicher und gut zugänglich in einem Kasten neben dem Beifahrersitz untergebracht. Das Abwasser lässt sich per Knopfdruck elektrisch entleeren. Für die Entleerung des Frischwassertanks muss lediglich ein Hebel betätigt werden. Solchen Komfort lernt man in der Praxis zu schätzen.

Ein Gefühl der Behaglichkeit stellt sich unmittelbar ein

Innen punkten natürliches Holzdekor und warme Lichtstimmung. Die Fahrersitze werden schnell zur zweiten Sitzgruppe. ©Sven Krieger Das hat er: Einen beheizbaren Doppelboden als technisches Highlight. Der macht den Eura zum einen winterfest, da die Wassertanks frostsicher untergebracht werden können. Zum anderen ist durch den Doppelboden die Bordtechnik in der Heckgarage leicht zugänglich. Einziger Nachteil dieser Bauart: Das Gefälle zum Abwassertank ist gering, und das Wasser fließt bei leichter Neigung des Fahrzeugs schlecht ab. Typisch Eura ist das wohnliche Dekor namens "Chalet", das an leicht gebeiztes Holz erinnert. Im Zusammenspiel mit der warmen indirekten LED-Beleuchtung und den geschwungenen Möbeln stellt sich gleich beim Betreten des Mobils ein Gefühl der Behaglichkeit ein – umso mehr, als die Beleuchtung auch dimmbar ist. Besonders formschön sind die Lampen im Hubbett. Statt langer Listen mit Ausstattungsoptionen bietet Eura seinen Kunden Pakete an. Unser Testmobil hat davon reichlich an Bord: Mondial Edition (2190 Euro), welches das Komfort- und Exklusiv-, das Prestige- (990 Euro) und das Exclusiv-Design-Paket (1990 Euro) beinhaltet. Obendrein gibt es für unseren Dauertester eine Dunstabzugshaube (420 Euro), Teppichboden für den Aufbau (390 Euro) und die Vorverkabelung für eine Solaranlage (250 Euro). Ausstattung Serie MultiJet II 140 PS (103 kW) Fiat CCS-Tiefrahmenchassis Abwassertank, isoliert und beheizt Umbau Sitzgruppe zum Bett Fahrerhaussitze mit Wohnraum-Polsterstoff Verdunklungssystem Fahrerhaus Heckgaragentür links Extras 160-PS-Motor 2500 Euro Alufelgen 990 Euro Teppichboden Aufbau 390 Euro Dunstabzugshaube 420 Euro Vorverkabelung für Solaranlage 250 Euro Mondial Edition (Komfort- und Touringpaket) mit Klimaanlage Fahrerhaus, Tempomat, Pilotensitzen mit Lordosenstütze und Höhenverstellung, Radio-Navi-System, Rückfahrkamera, Fahrerhausteppich, Dachhaube mit Heki, Fliegenschutztür, elektrischem Dachlüfter, Zentralverriegelung 2190 Euro Prestige-Paket: Lenkrad mit Bedienelementen und Schaltknauf in Leder, Klimaautomatik 990 Euro Exklusiv-Design-Paket: LED-Scheinwerfer mit Kurvenlicht und Nebellampen, Kühlergrill und Zierblenden in Chromoptik, Heckstoßfänger mit Chromapplikationen 1990 Euro

Überholmanöver auf der Autobahn sind kein Problem