Sicher, der Fiat Panda ist kein aufregendes oder besonders extravagantes Auto. Aber der kleine Italiener steckt voller Historie, ist praktisch und bringt einen von A nach B. Und das zurzeit außerordentlich günstig – dank eines attraktiven Leasing-Deals. Dann kostet der Panda Cross MY22 Spring 1.0 GSE mit 69 PS monatlich nämlich nur so viel wie ein Handyvertrag!

Ein Jahr Fiat Panda fahren und nur 1307 Euro zahlen



Bei diesem Deal wird keine Anzahlung fällig. Lediglich die einmalig zu zahlenden Überführungskosten in Höhe von 599 Euro brutto müssen die Kunden beachten. Und so ergeben sich Gesamtleasingkosten von 1307 Euro brutto (12 mal 59 Euro plus 599 Euro). Optional können ein Werkstattservice für monatlich 38 Euro brutto und eine Vollkaskoversicherung für 59 Euro brutto im Monat gebucht werden.