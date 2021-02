Diese indische Mercedes G-Klasse kostet nur 11.000 Euro!

Der Gurkha ist nach einem hinduistischen Krieger benannt. Die Axt seitlich am Dach ist also kein Zufall.

Der Force Motors Gurkha istzu haben. Mit einer Länge zwischenspielt er eher in der Jimny- als in der G-Klasse-Liga. Optisch eifert er aber ganz klar dem urigen Benz nach, was Force Motors auf der Website auch unverblümt zugibt. Die Karosserie baut auf einemauf, angetrieben werden wahlweise alle oder nur die Hinterräder. Die Allrad-Version verfügt sogar über einund ein Fünfgang-Getriebe mit Geländeuntersetzung. Zusammen mit 44 Grad Böschungswinkel vorne, 40 Grad hinten und 21 Zentimeter Bodenfreiheit kann sich der Gurkha wohl so ziemlich überall durchwühlen.Weiter gehören diverse Gitter, Rammschutzbügel, Schnorchel undzum Rüstzeug fürs Gelände. Der Name "Gurkha" rührt übrigens von einem hinduistischen Krieger des achten Jahrhunderts her. Dazu passend montiert Force Motors auch gleich eine Axt am Dach des Autos.