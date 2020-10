D

Beste Produkte für den Rädertausch Kunzer WK 1075 FSH Testsieger Preis*: 184,90 Euro Michelin 92416 Preis-Leistungssieger Preis*: 80,79 Euro Hazet 5122-3 CT Testsieger Preis*: 137,90 Euro Goodyear 75522 Preis-Leistungssieger Preis*: 47,59 Euro Makita DTW 285 Testsieger Preis*: 164,74 Euro *Preise: Stand 29.09.2020 *Preise: Stand 29.09.2020

asMan nehme haltbare Großserientechnik, packe sie in eine scharfe Coupé-Karosserie – und fertig ist der bezahlbare Sportwagen . So wurde der zwischen 1968 und 1986 gebauten Capri zum erreichbaren Traumauto.doch auch die schwächeren Versionen faszinieren nach wie vor.Warum also nicht eine Neuauflage wagen? Dass Ford so etwas tatsächlich vorhat, ist zwar nahezu ausgeschlossen. AUTO BILD macht trotzdem den ersten Schritt – und