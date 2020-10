Den Ford EcoSport gibt es künftig auch in der robusten Active-Version mit Höherlegung und Beplankung. AUTO BILD hat erste Infos und den Teaser.

Premiere Anfang November 2020

Schaut man sich die anderen Active-Modelle, wie Fiesta und Focus an, wird klar, wohin die Reise beim EcoSport gehen wird. An Front und Heck dürfte sich jeweils ein silbern abgesetzter, angedeuteter Unterfahrschutz befinden, der farblich an den Schwellern aufgenommen wird. Auch Lenkung und Fahrwerk sollten neu abgestimmt werden.

So schlägt sich der EcoSport als Gebrauchter

Außerdem könnte das kleine SUV die drei Fahrmodi "Normal", "Eco" und "Rutschig" bekommen. In "Rutschig" wirkt die Elektronik in Kurven oder bei Spurwechseln mit kleinen Brems- und Beschleunigungsimpulsen dem Über- und Untersteuern entgegen. Gewissheit gibt es allerdings erst am 6. November 2020, dann wird der neue Ford EcoSport Active präsentiert.