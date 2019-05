uten Morgen,! Na, ausgeschlafen? Hattest ja auch lang genug die Augen zu. Seit Sommer 2014, um genau zu sein. Da schicktesein Mini-SUV namensauf die Straßen Europas, einen 4,10-Meter-Zwergen-Hochsitz. Und die ältere Kundschaft schnalzte mit der Zunge: Ein Kleinwagen mit hoher Sitzposition, Platz für vier Passagiere, übersichtlich und einfach einzuparken – so was haben wir gesucht!

Bisher das Maß der Dinge: Der Seat Arona war unsere Mini-SUV-Referenz – die ist jetzt der T-Cross.

Seit 2017 ist richtig Musik drin in dieser Auto-Liga. Zunächst legtenundnach. Mit dembaut Opel einenin Gestalt eines kleinen, praktisch, variabel, mit 4,21 Metern gerade noch kurz genug. Derist der koreanische Kleine aus dem Hochparterre, misst 4,14 Meter, ist also auch klein und wuselig, trotzdem rückenfreundlich, weil etwas höher. Und dann kam VW? Nee, erst die spanische Tochter. Seit Herbst 2017 rollt derauf unseren Straßen, ein 4,14-Meter-SUV auf Basis desund, Kenner wissen: Die Plattform heißt MQB A0, ist also die kleine Variante des Modularen Golf-Querbaukastens. Der Arona ist so gut, dass er bei AUTO BILD reihenweise Vergleichstests gewann und derzeit das Maß der Dinge ist bei den Mini-SUV. Bis jetzt. Denn an dieser Stelle lösen wir auf: Der Beste kommt zum Schluss.